Manisa'da Şiddete Karşı Eğitim Buluşması - Son Dakika
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Manisa'da Şiddete Karşı Eğitim Buluşması

Manisa\'da Şiddete Karşı Eğitim Buluşması

İGC'nin Nar Projesi kapsamında Manisa'da muhtarlara yönelik şiddet ve istismara karşı eğitim verildi.

20.09.2024 13:47
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İzmir Gazeteciler Cemiyetinin (İGC) kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı yürüttüğü Nar Projesi kapsamında Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in katılımıyla muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen "Nar 2 - Şiddete Karşı İletişim Projesi" buluşmasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, son 15 yılda 5 binden fazla kadının en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüğünü, buna yönelik tepkilerin yetersiz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyması gerektiğini savunan Zeyrek, belediye olarak Nar Projesi ile şiddeti mahallelerden başlayarak tüm Manisa'dan uzak tutmanın başlangıcını yaptıklarını ifade etti.

İGC Başkanı Dilek Gappi de muhtarların yerel yönetimlerle iş birliği yaparak mahallelerde şiddete karşı bütüncül bir sistemi yaratabileceğine inandıklarını ifade etti.

Muhtarların şiddete ve çocuk istismarına karşı önleyici çalışmalar yaptığını bildiklerini ancak bu çalışmaların yerel yönetimlerin gücüyle bir dayanışma ağına dönüşmesi gerektiğini kaydeden Gappi, "Kadınların ve çocukların yalnız olmaması için yeni bir sistemi yaratmak zorundayız. Kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını önceleyen uygulamaları her alanda acilen devreye sokmalıyız. Mesele ağıt yakmadan önlem almak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından muhtarlara şiddet ve çocuk istismarına karşı mahallelerde yapılması gereken sosyolojik, psikolojik ve hukuki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, İGC Başkanı Gappi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve eğitmenler, esnaf ziyaretinde bulunarak iş yerlerine "Mahallemize Şiddet Giremez" yazılı etiketler yapıştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Şiddete Karşı Eğitim Buluşması - Son Dakika

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