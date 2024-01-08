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Manisa'da yaşlı kadın evinde öldürüldü, şüpheli komşusu tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da yaşlı kadın evinde öldürüldü, şüpheli komşusu tutuklandı

Manisa'da yaşayan 85 yaşındaki Ulviye Eskici, evinde darbedilip boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan komşularından Tolga K. tutuklandı, eşi Müşerref K. ise serbest bırakıldı. Tolga K.'nin mahkemede cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Manisa\'da yaşlı kadın evinde öldürüldü, şüpheli komşusu tutuklandı
08.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 13:00
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MANİSA'da Ulviye Eskici'nin (85), evinde darbedilip, boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan komşularından Tolga K. (33) tutuklandı, eşi Müşerref K. (34) ise serbest bırakıldı. Şüpheli çiftten Tolga K.'nin, mahkemede Eskici'yi kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, 5 Ocak'ta, Kırkağaç ilçesi Tevfikiye Mahallesi 43'üncü Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici'den haber alamayan komşuları, evine gittiklerinde kadını yerde kanlar içerisinde buldu. İki çocuk annesi Eskici'nin darbedilip, boğazı kesilmiş olarak öldürüldüğünü gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eskici'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ve mahalleli evin önünde fenalık geçirdi.

TEFECİ BORCU İÇİN PARA İSTEMİŞLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskici'nin komşularının ifadesine başvurdu. Araştırmada, aynı apartmanda oturan Tolga K. ve eşi Müşerref K.'yi, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheli çift, polisteki ifadelerinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici'den bir miktar para istediklerini, ret cevabı aldıklarını söyledi

NÖBETÇİ MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

İşlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen şüpheli çiftten Tolga K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede Eskici'yi kendisinin öldürdüğünü söyledi. Tolga K., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eşi Müşerref K. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ulviye Eskici'nin cenazesi, dün Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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