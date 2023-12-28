Manisa\'da Yatırımlar Tamamlandığında Derslik ve Öğretmen İhtiyacı Sorun Olmayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Manisa'da devam eden yatırımlarımızın proje bedeli 3,5 milyar TL civarında. Bu projelerin bir kısmı ihale edildi, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ihale sürecinde. Projeler tamamlandığında Manisa'da ciddi anlamda derslik ve öğretmen ihtiyacı açısından sorun kalmamış olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaretler ve açılışlar kapsamında Manisa'ya geldi. Bakan Tekin ilk olarak Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Hükümet Konağı önünde gerçekleşen karşılama töreninde Bakan Tekin'i Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve protokol üyeleri karşıladı. Melek Urgancı Anaokulu öğrencilerinden Yaman Ege Karaçivi ve Simay Şanlı Bakan Tekin'e çiçek takdim etti. Bakan Tekin de öğrencilere hediyeler verdi. Bakan Tekin daha sonra Valilik makamına çıktı. Valilik özel defterini imzaladı.

MANİSA'DA İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantı sonrası Bakan Tekin, şehitleri anarak, "Bu ülke için canını veren, emek sarf eden herkesten Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kayıplarımız var. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

'CİDDİ BİR ATILIM YAPMIŞ OLDUK'

Genel bir değerlendirme yapmak için Manisa'da olduklarını ifade eden Bakan Tekin, "Manisa özelinde ihtiyaç duyabileceğimiz bakanlıktaki genel müdür arkadaşlarımız da buradalar. Normal koşullarda Manisa özelinde 2002 yılı itibarıyla karşılaştırdığımızda öğrenci sayısı yaklaşık olarak yüzde 25 oranında artmış. Ancak buna rağmen öğretmen sayımız yüzde 100 oranında artmış. Derslik sayımız yüzde 50'nin üzerinde artmış. Bazen bu rakamları söylediğimizde 'Derslik yaptınız ama öğrenci sayısı da arttı' eleştirileriyle de karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bu oranı veriyorum. Öğrenci sayısı yüzde 25 oranında artarken, öğretmen ve derslik sayısında ise iki katından fazla bir artış var. Nitekim bu veriler sayesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı Manisa genelinde ilköğretim ve ortaöğretim ayrı ayrı olmak üzere 12 ve 23'e düşmüş durumda. Bu anlamda ciddi bir atılım yapmış olduk" dedi.

'SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMÜŞ OLACAĞIZ'

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiziki kapasiteyle ilgili şeyler uluslararası raporlarda da sürekli zikrediliyor. En son açıklanan, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (OECD) raporunda gözle görülür bir artış olduğu, fiziki imkanların arttığı tespit edilmiş durumda. Buna rağmen eksikliklerimizi Milli Eğitim Müdürümüz ve Valimiz açıkladı. Devam eden yatırımlarımızın proje bedeli 3,5 milyar TL civarında. Bu projelerin bir kısmı ihale edildi, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ihale sürecinde. Projeler tamamlandığında Manisa'da ciddi anlamda derslik ve öğretmen ihtiyacı açısından sorun kalmamış olacak. Emeği geçen Valimiz başta olmak üzere vekillerimizi, ticaret ve sanayi odalarımıza, bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim sürekli zaten böyle bir seferberlik ruhuyla aşılabilecek bir şey. Burada da eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde sürdürmüş olacağız" diye konuştu.

Manisa Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Bakan Tekin'e Türkiye Yüzyılı yazan tablo ile Kula ilçesinde kadınların bir proje kapsamında ürettiği futbol topunu hediye etti.