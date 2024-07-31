ALEVLER 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Alevlere Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manisa ve Muradiye organize sanayi bölgesi itfaiyecileri de müdahale etti. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikada yaklaşık 150 milyon liralık zarar meydana geldiği bildirildi.
Ersan ERDOĞAN/Manisa,
Son Dakika › Güncel › Manisa'daki Plastik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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