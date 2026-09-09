Manisa Demirci\'de siyah ve sarı incirde hasat başladı, 185 ton rekolte bekleniyor

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan siyah ve sarı incirde hasat başladı. İlçede 415 dekar alanda bulunan 12 bin 310 incir ağacından bu yıl yaklaşık 185 ton rekolte beklenirken, toplanan ürünler başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

Demirci ilçesinde, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan siyah ve sarı incirde hasat başladı. Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerinde üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir bahçelerinin yolunu tutuyor. Tazeliğini koruması amacıyla erken saatlerde toplanan incirler, ebat ve kalitelerine göre ayrıldıktan sonra kasalara koyuluyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan hasat döneminde elde edilen ürünler, bölgeye gelen tüccarlara satılırken, bir bölümü de çevre ilçelerdeki semt pazarlarında tüketiciyle buluşturuluyor. İlçede en yoğun incir üretiminin yapıldığı Boyacık Mahallesi'nde, bu yıl etkili olan yağışların ürün verimini artırdığı belirtildi. Haziran ayında 'yoz' olarak adlandırılan erkek incirlerin dizilerek ağaçlara asılmasıyla yapılan 'ilekleme' yöntemiyle doğal döllenme sağlandığı ifade edildi.

'YILLIK 185 TON REKOLTE ELDE EDİLİYOR'

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçedeki incir üretimiyle ilgili, "İlçe genelinde 415 dekar alanda bulunan 12 bin 310 incir ağacından yıllık ortalama 185 ton rekolte elde ediliyor. İncir üretiminin bölgemizde yaygınlaşması ve çiftçilerimize ek gelir sağlaması amacıyla ziraat mühendislerimiz aracılığıyla ağaç dikimi ve bakımı konularında düzenli eğitimler gerçekleştiriyoruz" dedi.

'KİMYASAL İLAÇ VE GÜBRE KULLANMIYORUZ'

5 dönümlük arazisinde incir yetiştiren Sabri Erdem (70) ise üretimde kimyasal ilaç ve fenni gübre kullanmadıklarını belirtip, "Hasadımız eylül ayı itibarıyla yoğunlaşır. Ürünün dalında tutması için haziran ayında 'erkek yemiş' dediğimiz yoz incirleri ağaçlarımıza boncuk gibi asarız. Bu işlem yapılmazsa meyve tutmaz ve dökülür. Bahçelerimizin bakımını nisan ayında sürerek yaparız. Kesinlikle fenni gübre veya kimyasal ilaç kullanmayız, ihtiyaç halinde sadece organik hayvan gübresi tercih ederiz. Ağustos ve eylül aylarında olgunlaşan meyveleri toplayıp toptancılara veriyor ya da pazarda satıyoruz. Hasat maratonumuz kasım ayına kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'ATADAN KALMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ'

İncir üreticisi Lütfü Karatekeli de aile mesleğini sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu işi dedemizden, babamızdan öğrendik. Siyah ve sarı olmak üzere iki çeşit incirimizi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. Kış aylarında ağaçların diplerini belleyip, budama ve sürüm işlemlerini yapıyoruz. Haziran ayında ilekleme yöntemiyle sinekler vasıtasıyla doğal aşı transferi gerçekleşiyor. Temmuz başından kasım ayı sonuna kadar taze ürün alabiliyoruz. Sabah saatlerinde topladığımız taze ürünleri hem semt pazarlarında tüketiciyle buluşturuyoruz hem de bahçemize gelen toptancılara teslim ediyoruz" diye konuştu.