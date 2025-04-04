Mansur: İsrail'in Gerçek Amacı Toprak Çalmak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur: İsrail'in Gerçek Amacı Toprak Çalmak

Filistin temsilcisi Mansur, İsrail'in niyetinin esirleri kurtarmak değil, toprakları ilhak etmek olduğunu belirtti.

04.04.2025 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, " İsrail'in gerçek amacı esirlerin serbest kalmasını sağlamak değil, Filistin toprağı çalmak." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Cezayir'in talebi üzerine acil oturumla işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ele alındı.

Mansur, burada yaptığı konuşmada, Gazze'ye ölüm ve yıkım saçtıktan sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şimdi de Gazze'yi "parçalara ayırdığını" belirtti.

Netanyahu'nun bölgeyi parçalayarak toprakları ilhak etmeye yönelik planlarını açıkça ve çekincesiz bir şekilde duyurduğuna dikkati çeken Mansur, İsrail liderlerinin aynı zamanda "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini teşvik etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen İsrail'e karşı bu politikalarını durdurmaya yönelik etkili bir baskının hala uygulanamamasına tepki gösteren Mansur, şöyle devam etti:

"Filistin halkı, İsrail'in cezasız kalma durumunun ne zaman sona ereceğini ve yaşamlarının uluslararası toplumun harekete geçmesini sağlayacak kadar önemli olup olmadığını sorguluyor. Bu umutsuzluk, geçtiğimiz günlerde bir çocuğun bombardımanda yıkılan evinin ardından bir kameramana bağırarak söylediği sözlerle özetlendi: 'Ne çekiyorsun? Ne için? Kimse bizi görmüyor.'"

Mansur, uluslararası toplumun ve BMGK'nın Filistin halkının kanını, gözyaşlarını, parçalanmış hayatlarını gördüklerine işaret ederek, "Bunlar sizi etkiliyor, biliyorum. Ama Filistin halkı için önemli olan, yalnızca sizin etkilenmeniz değil, harekete geçmenizdir." diye konuştu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un konuşmasını eleştiren Mansur, "Camdan yapılı evlerde oturanlar başkalarına taş atmamalı." ifadelerini kullandı.

Danon'un Filistin Kızılayı ambulanslarında öldürülenlerin "Hamas teröristleri" olduğu yönündeki sözlerine inanmadığını kaydeden Mansur, "Daha önce görülmemiş sayıda çocuklarımızı, insanlarımızı öldürmeyi bırakıp, Gazze Şeridi'ni 1967'den beri yaptığınız gibi hapsetmeyi bırakırsanız, o zaman belki size inanırım." şeklinde konuştu.

Mansur, İsrail'in Filistinli küçücük bir çocuğu bile ikna edemediğini vurgulayarak, "Siz bize barış ortağı değilsiniz. Sözlerle değil, eylemlerle kendinizi temizleyin. Ancak o zaman barışın bir ortağı olmaya layık olabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur: İsrail'in Gerçek Amacı Toprak Çalmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım

00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk ’’boykot’’ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk ''boykot'' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
09:21 Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
09:18 Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor
09:13 İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
09:08 Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
09:04 Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:26 Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 03:21:11. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur: İsrail'in Gerçek Amacı Toprak Çalmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement