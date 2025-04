Mansur: İsrail'in Gerçek Amacı Toprak Çalmak

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, " İsrail'in gerçek amacı esirlerin serbest kalmasını sağlamak değil, Filistin toprağı çalmak." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Cezayir'in talebi üzerine acil oturumla işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ele alındı.

Mansur, burada yaptığı konuşmada, Gazze'ye ölüm ve yıkım saçtıktan sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şimdi de Gazze'yi "parçalara ayırdığını" belirtti.

Netanyahu'nun bölgeyi parçalayarak toprakları ilhak etmeye yönelik planlarını açıkça ve çekincesiz bir şekilde duyurduğuna dikkati çeken Mansur, İsrail liderlerinin aynı zamanda "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini teşvik etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen İsrail'e karşı bu politikalarını durdurmaya yönelik etkili bir baskının hala uygulanamamasına tepki gösteren Mansur, şöyle devam etti:

"Filistin halkı, İsrail'in cezasız kalma durumunun ne zaman sona ereceğini ve yaşamlarının uluslararası toplumun harekete geçmesini sağlayacak kadar önemli olup olmadığını sorguluyor. Bu umutsuzluk, geçtiğimiz günlerde bir çocuğun bombardımanda yıkılan evinin ardından bir kameramana bağırarak söylediği sözlerle özetlendi: 'Ne çekiyorsun? Ne için? Kimse bizi görmüyor.'"

Mansur, uluslararası toplumun ve BMGK'nın Filistin halkının kanını, gözyaşlarını, parçalanmış hayatlarını gördüklerine işaret ederek, "Bunlar sizi etkiliyor, biliyorum. Ama Filistin halkı için önemli olan, yalnızca sizin etkilenmeniz değil, harekete geçmenizdir." diye konuştu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un konuşmasını eleştiren Mansur, "Camdan yapılı evlerde oturanlar başkalarına taş atmamalı." ifadelerini kullandı.

Danon'un Filistin Kızılayı ambulanslarında öldürülenlerin "Hamas teröristleri" olduğu yönündeki sözlerine inanmadığını kaydeden Mansur, "Daha önce görülmemiş sayıda çocuklarımızı, insanlarımızı öldürmeyi bırakıp, Gazze Şeridi'ni 1967'den beri yaptığınız gibi hapsetmeyi bırakırsanız, o zaman belki size inanırım." şeklinde konuştu.

Mansur, İsrail'in Filistinli küçücük bir çocuğu bile ikna edemediğini vurgulayarak, "Siz bize barış ortağı değilsiniz. Sözlerle değil, eylemlerle kendinizi temizleyin. Ancak o zaman barışın bir ortağı olmaya layık olabilirsiniz." dedi.