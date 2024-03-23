Mansur Yavaş, AKP\'ye Yüklendi: Emeklilerin Durumu Kötü

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da AKP'ye yüklendi. Emeklilerin çok zor durumda olduğunu vurgulayan Yavaş, "Şimdi 'tüm emeklilere beşer bin lira vereceğiz' diyor. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. Beşer bin lira verdiğin zaman ayda altı katrilyon eder. Nerede bu para? Savurdukça savuruyorlar. Çünkü yapacakları bir şey kalmadı. Vatandaş rağbet göstermiyor artık. Yalanlarından bıktılar" dedi.

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu ile İftar Programı'na katıldı. Yavaş şöyle konuştu:

"1 MİLYAR 858 MİLYON DOLAR BELEDİYENİN BORCUNU AZALTTIK"

"Belediye Başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir Dolayısıyla asli görevimiz hemşehrilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek. Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi, öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı her şey belediye başkanına aittir. Belediyecilik asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunu fen işleri yapıyor zaten.

Bizler seçilmeden ne söylüyorlardı? 'Gelir gelmez işçileri işten atacak. Sosyal yardımları kesecek' Hep bunlar iddia edildi değil mi? Bunun sebebi mevcut düzenlerinin, rant düzenlerinin devam etmesini sağlamaktan başka hiçbir şey değil. Dediler ki idare edemez. Küçücük bir belediyenin belediye başkanı kocaman Ankara Büyükşehir belediyesini nasıl idare edecek? Bu kardeşiniz İngiltere'den dünya başkent belediyeleri belediye başkanı ödülü aldı.

2019'da aldığımızdaki belediyenin mali durumu nedir? 2023 yılının sonunda nedir? 1 milyar 858 milyon dolar belediyenin borcunu azalttık.

"VATANDAŞ RAĞBET GÖSTERMİYOR ARTIK. YALANLARINDAN BIKTI"

Ankara'da 200 bin kişinin üşümesine, evinde tir tir titremesine izin vermeyen bir belediye başkanı var. Maddi durumu iyi olmayan çocukları beslenemeyen ailelere 28 aydır düzenli şekilde et ödemesi yapan, onların aç kalmasına izin vermeyen bir belediye başkanı var. Kırtasiye destekleri dahil. Başkent Kart çıkarttık. Başkent Kart buranın dahi köylerindeki bakkallarında geçerli. Rakibim ne diyor? 'Ben Başkent Kart' çıkaracağım size, içine para yükleyeceğim' diyor. Gözün aydın üç yıldır yapıyoruz. Kantinlerde çocukların bir kısmı, durumu iyi olmayanlar teneffüslerde gidip simit alamıyor, poğaça alamıyor onlara kantin desteğinde bulunuyoruz iki yıldır. Rakibim diyor ki 'kantinde destek olacağım' ve bana ondan sonra diyor ki 'projesi yok' İşte belediyecilik budur. Kopyalamak zorunda kalacaksınız. Benim yaptıklarımı ancak vadederek ortaya çıkabiliyorsunuz. Ben Keçiören'de 50 bin kişiye düzenli destek oluyorum. Beş bin tane emekliye düzenli destek oluyorum. Emeklilerin durumu sekiz aydır kötü, sekiz aydır kendi belediyenden beş tane emekliye neden arka çıkmadın? Şimdi de 'tüm emeklilere beşer bin lira vereceğiz' diyor. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. Beşer bin lira verdiğin zaman ayda altı katrilyon eder. Nerede bu para? Savurdukça savuruyorlar çünkü artık yapacakları bir şey kalmadı. Hiçbir yerde böyle miting falan yapamıyorlar. Toplanamıyorlar. Vatandaş rağbet göstermiyor artık. Yalanlarından bıktılar.

Ankara için, Ankara'nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor."