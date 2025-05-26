Mansur Yavaş, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı\'nı Ziyaret Etti... "Ankara\'nın Merkezdeki En Büyük Yeşil Alanını Yapmış Oluyoruz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapım çalışmaları devam eden Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Yavaş, temmuz ayında alanın açılacağını belirterek, "17 bin ağaç dikildi. Yine çocuklarımız buraya geldiği zaman elmayı, armudu, ayvayı ve benzeri meyveleri dalında görebilecekler. Yeşil alanları artıracağız. Çünkü Ankara'nın artık betona değil, yeşile ihtiyacı var. Ankara halkının kolayca gelebileceği bir yere Ankara'nın belki merkezdeki en büyük yeşil alanını yapmış oluyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapım çalışmaları devam eden Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek, basın mensuplarına tanıttı. Alanda şehir turu araçlarıyla gezikten sonra açıklama yapan Yavaş, temmuz ayında alanın açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankapark yapacağız diye oradaki ağaçların hemen hemen hepsi gece vakti kesildi. ve beton ağırlıklı bir alan haline getirildi. Onunla ilgili yakında açıklamaları yapacağız. Orayı da Ankaralıların gezip görebileceği hale getirdik şu anda. Ancak bu alan toprak bir alandı. Hayvanat bahçesi yapılmak üzere Ankara Büyükşehir'e kiralanmış. Bu gördüğünüz teleferikler hayvanat bahçesi üzerinde gezsin diye yapılmış ama ben bu teleferiğin firmasıyla geçen hafta Sapanca'da tesadüfen görüştüğümde yüzde 10'unun yapılmasına rağmen yüzde 70'inin parasının ödendiğini söyledi ve mahkemeliğiz hala. Dolayısıyla biz beklemeden burayı evcil hayvanlar parkı olarak yapmaya karar verdik. ve o toprak alan şimdi bu hale geldi. İnşallah temmuz ayında açmayı planlıyoruz. 17 bin ağaç dikildi. Yine çocuklarımız buraya geldiği zaman elmayı, armutu, ayvayı ve benzeri meyveleri dalında görebilecekler.

"Kurtuluş Parkı'na kadar yeşil bir alan olarak ortaya çıkmış oluyor"

Tam 140 bin metrekaresi daha önce açılmıştı, onunla beraber 940 bin metrekare oluyor. Ankapark'ın olduğu alan 2 bin 200 dönüm. Ayrıca Patent Enstitüsü'nün bin 100 dönümünü de kiralamak için başvurduk. Orayı da verirlerse aşağı yukarı beş milyon kilometrekareye yakın bir yeşil alanı oluşturmuş olacağız. Seçimlerde yeşil kuşak projemiz vardı. Bunu da bir şekilde şöyle gerçekleştirmiş oluyoruz; belediye önündeki millet bahçesini de katmıştık daha önce, onu da bakanlık yaptı. Bu hattı Kurtuluş Parkı'na kadar, şimdiliki Valiliğin önündeki parkı da yeniledik, Kurtuluş Parkı'na kadar yeşil bir alan olarak ortaya çıkmış oluyor.

"Ankara'nın belki merkezdeki en büyük yeşil alanı yapmış oluyoruz"

Önceki dönemlerde ne kadar yapıldı bilemiyoruz. Çünkü mezarlıklar da yeşil alanlara sayılmış ancak 2019'dan bu yana Ankara halkına kattığımız kullanabilir yeşil alan miktarı 20 milyon metrekare. Daha önceki 10-15-20 yıla bedel bir yeşil alan yaptık. Yeşil alanları artıracağız. Çünkü Ankara'nın artık betona değil, yeşile ihtiyacı var. İnsanlar buraya gelip ticari hiçbir kaygı da duymadan aileleriyle birlikte burada piknik yapabilecekler, gezebilecekler. ve en azından soluk alabilecekler. Ulaşım açısından da burası her yere yakın. Dolayısıyla Ankara halkının kolayca gelebileceği bir yere Ankara'nın belki merkezdeki en büyük yeşil alanını yapmış oluyoruz.

"18 milyona yetecek imar planı yapılmış"

Artık insanların evine yakınlıkları yeşil alan, evinin yanında spor yapması insan hakkı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde geçiyordu. Oralarda insan hakkı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bol miktarda yeşil alan... İnşallah artık betondan insanlar vazgeçmiyor ama biz en azından kendi dönemimizde betonlaşmaya asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Mahkeme kararlarını uyguluyoruz. Onun haricinde bizim dönemimizde rantta hiçbir imar planı da geçmemiştir. Ankara'da 2025 yılında önceki yıllarda öngörülen nüfus sekiz milyon. Şu anda altı milyonuz hala. Ama 18 milyona yetecek imar planı yapılmış. ve gördüğünüz her yerde çok farklı binalar sürekli yükseliyor. Buraları benden sonra gelecek belediye başkanına Allah yardımcısı olsun, ne yol yeter, ne kanal yeter, ne su yeter. Böyle bir yapılaşma var. Ne kadar boş alan varsa onların tamamını da 30-40 katlı binaların yapılacağını şimdiden bilindi. İşte öyle bir belediyecilik anlayışında Ankara'yı yeşile boğan bir belediyecilik anlayışına geçmiş bulunuyoruz. İnşallah bizden sonra gelenler de fırsat bulduğu her yerde yeşil alan yapıp onları da çoğaltmak için çalışırlar."

İnsanların rahat gezebileceği duruma getirdik

Yavaş, açıklamasının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankapark'la ilgli sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda insanların rahat gezebileceği duruma getirdik. Ufak tefek orda da eksiklikler var. Bir firma bazı oyun gruplarını çalıştırmak istiyor. Eğer anlaşabilirsek ona vereceğiz ama oranın da girişi çıkışı ücretsiz olacak. Tamamen insanlar rahat bir şekilde bisikletine binebilecekler, paten kayabilecekler, havuz başında oturup müzik dinleyerek gittiler. Orada da akülü araçlarla gezilecek, bisikletlerle gezilecek. Bu alanda da orada da araç dolaşmayacak. Yani hiçbir şekilde elektrikler haricinde hiçbir araç bulunmayacak."

"Biz vahşi hayvanları kapatmayı uygun bulmuyoruz"

"Hayvanat Bahçesi Ankara'da düşünüyor musunuz?" sorusuna da Yavaş, "Biz vahşi hayvanları kapatmayı uygun bulmuyoruz. Ama ileride Beynam Ormanı gibi Ankara yakınlarında bir orman bulup etrafı çevirebilirsek doğal hayatta bir hayvanat bahçesi düşünebilir. Burada sadece evcil hayvanlar parkı olacak. Yırtıcı hayvanları görmek isteyenler dijital hayvanat bahçesine gidecekler. Orayı da şu ana kadar 1 milyon çocuk gezdi" yanıtını verdi.