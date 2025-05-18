Mansur Yavaş, Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası'nı Tanıttı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası'nı Tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası programının ikinci gününde Beypazarı'nda konuştu. Yavaş, kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma amaçlarını vurgulayarak, UNESCO'ya başvuracaklarını açıkladı.

18.05.2025 16:30  Güncelleme: 17:08
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş - Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programı ikinci gününde Beypazarı'nda konuştu. Yavaş, "Amacımız kültürümüzü korumak, kültürümüzü korurken de aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarıp para kazanmalarını, istihdam olmasını sağlamak. Burası güzel bir örnek oldu. İpek Yolu rotası oluşturacağız bunun için de UNESCO'ya başvuracağız. Bu kararı aldık en son" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programının ikinci gününde, Sapanca Belediyesi Tansel Cumbul Kreşi Temel Atma Töreni'nin ardından Mudurnu'ya gitti. Yavaş'a eşi Nursen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, belediye bürokratları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Yavaş ve beraberindeki heyet, Mudurnu'da Arastası ve Ahiler Müzesi, Yıldırım Bayezid Cami ve Hamamı, Armutçular Konağı, Kanuni Sultan Süleyman Cami ile Arkeopark'ı ziyaret etti.

Başkan Yavaş, Beypazarı'nda yoğun ilgiyle karşılandı

Ardından Yavaş, memleketi Beypazarı'na geçti. ABB Başkanı Yavaş, Beypazarı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Yavaş, Beypazarılılarla da fotoğraf çektirdi. Yavaş, burada şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi oldukça fazla turist var. Bu rotanın tamamının bu şekilde olmasını istiyoruz. Bizim İpek Yolu üzerindeki bütün rotanın aynı şekilde olmasını istiyoruz. Bugün burası yağmur olmasına rağmen turist dolu. Amacımız, İpek Yolu içerisindeki Ayaş'tan Sapanca'ya kadar bütün ilçelerin kendi kültürlerini tanıtması, bizim insanımızın da Türkiye'de yaşayan herkesin de bu güzel kültürü tanımasını istiyoruz. Çünkü buralara ne kadar çok turist giderse, ne kadar çok alışveriş yaparsa bu kültüre bir nevi katkıda bulunmuş olacaklar. Burada gördüğünüz evlerin bir çoğunu buradaki mal sahipleri yıkmak istiyorlardı eskiden. Çünkü 'bize bir faydası yok' diye düşünüyorlardı. Ama şu anda iyi ki tescillenmiş diyip buraların kendileri için adeta bir fabrika, bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyorlar. Bir yandan kültürümüzü korurken burada yöresel yemeklerimizi yapıp bozulmasını önlerken, aynısının İpek Yolu'nun tamamında olmasını istiyoruz. İnşallah olacak. Sizlerle beraber gezdik, teknik olarak da incelemeye katılanlar oldu, tur firmalarından da katılanlar oldu. Bu rotalarda nelerle karşılaşabileceklerini hepsi gözleriyle gördüler. Amacımız, kültürümüzü korumak, kültürümüzü korurken de aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarıp para kazanmalarını, istihdam olmasını sağlamak. Burası güzel bir örnek oldu. İpek Yolu rotası oluşturacağız bunun için de UNESCO'ya başvuracağız. Bu kararı aldık en son."

Başkan Yavaş, Beypazarı'nın ardından Güdül ve Ayaş'da da ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası'nı Tanıttı - Son Dakika

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