Mansur Yavaş: 'Belediyelerimizin önceliği çocukların eğitimi' - Son Dakika
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Mansur Yavaş: 'Belediyelerimizin önceliği çocukların eğitimi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sapanca'da kreş temel atma töreninde, belediyelerin önceliğinin rant değil çocukların eğitimi olduğunu vurguladı. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim hamlelerine destek verdiklerini belirtti.

18.05.2025 12:06  Güncelleme: 12:13
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(SAKARYA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sapanca Belediyesi Tanser Cumbul Kreşi Temel Atma Töreni'nde "Belediyelerimizin önceliği rant değil, çocuklarını okuması. Onların okutulması için büyük bir eğitim hamlesi bütün Türkiye'de özellikle sosyal demokrat belediyecilik anlayışı adı altında her yerde yapılıyor. Bunu sosyal belediyecilik anlayışıyla destekliyoruz ki bu çocuklar hayata diğer yaşıtları gibi eşit başlasınlar" dedi.

Yavaş, Sapanca Belediyesi Tanser Cumbul Kreşi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Yavaş'a Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Yıldızlı, PM Üyesi Engin Özkoç ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Yavaş, törende yaptığı konuşmada, çok özel bir çalışma yapıldığını belirterek, kreşin hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti. Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu bir zihniyet meselesi. Kimi belediye başkanı sadece masanın üzerine imar haritalarını açar, onun içerisine nereden kime, birilerine nasıl rant sağlarım diye bakar. Ankara'da bugün birçok yerde gökdelenler görüyorsunuz; özellikle Çankaya, Yaşamkent tarafında. Bunlar, o gördükleriniz yapılmış olanları; daha yapılacaklar geride. Gördüğünüz bütün boş araziler bir şeylerin karşılığı rant olarak aslında Ankara'ya çakılan kazık olarak duruyor. Çünkü altyapıda değişiklik yok. Bu insanlar nasıl Ankara merkeze gelecek, trafik yetmiyor, su yetmiyor, kanal yetmiyor... Bizler de haksız hiçbir işin içinde olmadan öncelikle dezavantajlı gruplar başta olmak üzere onlar için neler yapabiliriz diye başladık. Çünkü onlar hayata hep mağlup başlıyor. Biz bugün Ankara'da üçüncü nesile yardım dağıtıyoruz. Tabii bunu eskisi gibi paket dağıtmak suretiyle yapmıyoruz. Şunu gördük, dedik ki 'Sadece böyle paket dağıtarak, yardım yaparak, Ankara'yı da Türkiye'yi de yönetemezsiniz. Çünkü bir şekilde bunların çocuklarına eğer siz el atmazsanız onlarda yardım isteyen insanlar olacak ileride'. Ne yapmak lazım? İşte sıfır olan Ankara'daki çocuk etkinlik merkezi adı altında altında açtığımız tesis sayısı 40'a ulaştı. 140-240-340, ne kadar yapabilirsek, nerede ne bulabilirsek bunları özellikle dezavantajlı mahallelerde açıyoruz ki bunların çocukları anneleri çalışırken onları gönül huzuru içerisinde oraya teslim etsinler."

"16 bin ailenin servis ücretini ödüyoruz"

Mansur Yavaş, Ankara'da 214 bin ailenin ABB'den destek aldığını bildirerek, bu ailelerdeki 50 bin ortaokul ve lise öğrencisinin ücretsiz taşındığını anlattı. Geçmişte böyle bir uygulama bulunmadığını belirten Yavaş, şu anda "Parasızlık nedeniyle okuyamadım. Okula gidemedim" denilemeyeceğini ifade etti.

Yavaş, şöyle devam etti:

"Yine servis ihtiyacı olup da uzak mahallede olup da çocuğunu gönderemeyen 16 bin ailenin de servis ücretini ödüyoruz, dezavantajlı grup. O da yetmiyor. Engellemeler var. Artık o konuya şimdi çok girmeyeceğim. Hepiniz bunu tahmin ediyorsunuz. İlkokulda çocukların beslenme problemi var. Beslenemediği takdirde bu çocuklar öğrenme güçlüğü çekiyor. Aynı zamanda fiziken yetişirken de zorlanıyorlar. Arkadaşları teneffüste gidip tostunu yerken bu çocuklar mahzun bir kenarda bekliyorlar. Biz bunlara kantin fişi dağıtıyoruz ki onlar da arkadaşlarıyla birlikte gitsinler kantinden aynı saatte aynı anda oradan tostlarını, ayranlarını alsınlar, mahzun olmasınlar diye. Ancak bunu sadece 16-17 bin çocuğa yapabiliyoruz. Çünkü birçok okul müdürü bırakın bu desteğe katkı sunmayı, istemiyorlar. Okulların temizlik olayında olduğu gibi. Dolayısıyla bizler bu zihniyeti işte bu çocukların mutlaka okuması, okutulması gerektiğine inanıyoruz. Daha birçok desteğimiz var. Kırtasiyesinden bayram harçlığına kadar o çocukların iyi eğitim alması için kurslar dahil elimizden ne mümkünse yapıyoruz. Bilimsel anlamda. Bunu yapmak zorundayız. Bu çocukların geleceği için yapmak zorundayız. Bu çocuklar bugün aileleri zor durumda olabilir ama bu çocuklar yarın okuyacaklar. Kendilerini kurtaracaklar. Ailelerini de daha rahat bir yaşam imkanı verecekler. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine çok büyük katkıda bulunacaklar. Bunun yolu bu şekilde erken dönemde kreşten bir yerden gidip çocuğun eğitim almasından başlıyor ve bunu görüyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara ve ilçe belediyelerimize kadar bütün belediyelerimizin önceliği rant değil, çocuklarını okuması. Onların okutulması için büyük bir eğitim hamlesi bütün Türkiye'de özellikle sosyal demokrat belediyecilik anlayışı adı altında her yerde yapılıyor. Bunu sosyal belediyecilik anlayışıyla destekliyoruz ki bu çocuklar hayata başlarken diğer yaşıtları gibi eşit başlasınlar, mahzun olmasınlar. Ben buradaki bugünkü açılışı çok önemsiyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Politika, Sapanca, Ankara, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Belediyelerimizin önceliği çocukların eğitimi' - Son Dakika

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