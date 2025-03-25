Mansur Yavaş, Büyükelçi ve Diplomatlarla İftarda Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçi ve diplomatlarla iftarda bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlarla iftar sonrasında buluşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez de büyükelçiler ve diplomatlarla iftarda bir araya geldi.

Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile Mogan Park Konuk Evi'nde aralarında, AB Türk Delegasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Japonya, Azerbaycan, Rusya, Almanya'nın da bulunduğu 36 ülkenin büyükelçisi ve 17 ülkenin diplomatını ağırladı.

Yemekte büyükelçilerle gündeme ve Ankara'ya dair uzun sohbetler eden Yavaş, daha sonra elçi ve diplomatlara, Ankara'ya özgü hazırlanan hediyeleri verdi.