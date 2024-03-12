Mansur Yavaş: İhalelere fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir TV programında İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel'in ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin; "İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? Aday olduğu partinin genel başkanı her yerde benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince Yavaş'ı karalıyor" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, TV100'de "Az Önce Konuştum" programına katıldı. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Yavaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, TOPLUMUN SEVDİĞİ KADAR BİZİM DE ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR İNSANDIR"

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı olmasına itiraz ettiği iddialarına ilişkin soruya Yavaş, şöyle cevap verdi:

"Erdal Bey'in adaylığını istemedim değil, adaylığından bilgim yoktu, başka isim önermiştim sadece. Yoksa Erdal Bey'le biz çok daha öncesinden tanışırız, onun dizilerine biz de belediye olarak çünkü Ankara'nın reklamı yapılıyor diye destek olduk. Sevdiğimiz bir insandır. Toplumun sevdiği kadar bizim de çok sevdiğimiz bir insandır. Dolayısıyla genel merkezin kararı oldu. Ben önceden önerdiğim isim varken Erdal Bey'in aday olmak istediğinden bilgim yoktu. Yani sonuçta konuşa konuşa bu işler çözülür. Tek arzumuz Ankara'da ilçe sayımızı arttırmak. İnşallah Erdal Bey ile de artıracağız. Siyaset, yapmak isteyen herkese nasıl açıksa sanatçılara da açık olması lazım. Çünkü onlar da boşuna sanatçı olmuyorlar. Belli özellikleriyle kamuoyunun önüne çıkıp beğeni alan insanlar."

"NE PKK'YI NE HİZBULLAH'I SAVUNAN KİMSEYLE YAN YANA GELMEYİZ"

CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Partililerle ilgili açıklamalarına dair konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Beş yıl belediye başkanlığı yaptım. Kimseye kapalı olmadı ki zaten. Şöyle görüşlerini beğenmeyebilirsiniz, kızabilirsiniz, yani her şey diyebilirsin o iş ayrı bir şey. Ama seçildikten sonra herkesten vergi alıyorsunuz. Herkesten para alıyorsunuz ve onların adına idare ediyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra herhangi bir kişiyi ayırırsanız bu kul hakkına girer. Bu terör hassasiyetidir o hassasiyet bende de var açıkçası yani. Ama seçildikten sonra ben polis değilim, emniyet mensubu değilim yani. Son günlerin tartışması Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Oy verirseniz daha rahat edersiniz yoksa sıkıntıya düşersiniz' dediği gibi. O zaman oy vermeyenlerden vergi de anlayacaksınız para da almayacaksın. Yani böyle bir mantık olmaz. Kamu idaresi bu tür şeyleri affetmez. Belediye başkanının herkese kapısı açık olur. Ben Burcu Hanım'la da görüştüm. Net bir şekilde benim gibi düşünüyor. 'Ben teröre karşı hassasiyetimi ifade ederken bu şekilde konuştum ama tabii ki Afyon'da herkes için söylüyorum, herkese kapımız açık o manada bir sıkıntı olmaz. Herkese hizmet vermekle mükellefiz' diyor. Ne PKK'yı ne Hizbullah'ı savunan kimseyle yan yana gelmeyiz. Onların oylarıyla seçileceğime seçilmeyeyim. Türk Bayrağına, İstiklal Marşı'na saygı duyan; Milli Takım sevindiği zaman sevinen herkesle yan yana geliriz."

"TOPEL'İN ADAY OLDUĞU PARTİNİN GENEL BAŞKANI HER YERDE BENİM DÜRÜSTLÜĞÜMÜ ANLATMIŞTIR"

Yavaş, İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel'in asfalt ihalesine fesat karıştırıldı iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"Onun söylediği doğru, nasıl doğru diyeceksiniz? İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Katılımcılar gelip zarflarını teker teker veriyor. İki kişi kuruşu kuruşuna aynı teklifi vermiş. Fakat birisi eksik evraktan elenmiş, aynı fiyatı veren ihaleyi alamamış. O ihale uzmanıdır, çok girip çıkmıştır ihalelere. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? 10 tane katılımcı var. Biri elenmiş, dokuz katılımcı var. Biri fiyatta daha fazla kırım yaparak ihaleyi almış. Böyle bir şey iddia edildiğinde savcılığa gidin diyorum. Lafı ortaya bırakıp geri kaçmayacaksın. Aday olduğu partinin genel başkanı benimle beraber 40 ile gitmiştir, her yerde Akşener benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince Yavaş'ı karalıyor. Durmuş, durmuş bunu seçime giderken mi öğrenmiş?"

Yavaş, Topel'in "Belediye kasasında olması gereken 5 milyar 928 milyon lira yok" iddiasına da şu cevabı verdi:

"Belediyenin beş kuruşu kaybolmaz. Türkiye'de bütün harcamalarını yayınlayan biziz. Şirketlerde yeminli mali müşavirlerimiz var. Sayıştay denetliyor bizi. Hiçbir şekilde bununla ilgili bilgimiz yok. Sayıştay raporu olsa bununla ilgili bizi tefe koyarlar. Ruh sağlını kaybetmiş bu arkadaş. Gitsin savcılığa başvursun. Bize bunları savunmak zorunda bıraktırıp projelerimizi anlatmamıza engel oluyor. Bunun muhatapları bizim şirketlerimiz, genel müdürlerimizdir. Herkes ağzından çıkanın sonucuna katlanacaktır."