Mansur Yavaş: \'Hesap vermekten çekinmiyoruz, Ankara\'yı tertemiz yöneteceğiz\'

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi toplantısında; "Yapıcı eleştirilerin hepsini kabul ediyoruz hepsine hazırız. Hesap vermeye de hazırız. Hesap vermekten çekinecek birisi yok" dedi. Belediyenin soyulmadan yönetilebileceğini ispat edeceğini vurgulayan Yavaş, "Şimdi dışarıdan gazel okuyanlar var, göbek atanlar var. Dertleri şu: 'Ya bak herkes yiyor' demek istiyorlar. Biz yemeyeceğiz arkadaşlar. Yemeyeceğiz de yedirmeyeceğiz de. Burada Ankara halkına söz veriyorum. Hatası olan hatasını çekecek. Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'nın "Her partiden meclis üyesi arkadaşlarımız burada, siz de belediye başkanı olarak karşımızdasınız. Biz de kesinlikle hakaret ve iftira olmadan, saygı sınırlarını aşmadan, eleştirilerimizi ve önerilerimizi size sunmak istiyoruz" sözlerine yanıt veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Belediye başkanı yıllık olarak sadece belediye meclis üyelerine değil, biz zaten hesabımızı burada veriyoruz. En son verdiğimiz hesap Ankara halkınaydı. Ankara halkı 60.5 ile onayladı. Bunun üstüne konuşacak bir şey zaten yok. İkincisi Londra usulünü söylemeye gelince bunu Türkiye'de ilk defa ben yapacağım. Varsa kocaman Türkiye'de iki bin küsur yani tam sayısını bilmiyorum. Bir belediye başkanı varsa o da çıksın. Meydan okuyacağım. Ben bu hesabı vereceğim. Çeşitli kuruluşlardan seçilen insanları kendim seçmeyeceğim. İsim verdireceğim. ve benim faaliyetlerimi bana sorun. Ben size cevap vereceğim diye Ankara halkına Türkiye'nin görevli şekilde hesap vereceğim. Ama bir tane kamu kuruluşu, bir tane AK Partili belediye. Bayağı başka partiden belediye de çıksın benim yaptığımı yapsın. Ben bu usulü yapacağım.

"Yapıcı eleştirilerin hepsini kabul ediyoruz hepsine hazırız"

Yapıcı eleştirilerin hepsini kabul ediyoruz hepsine hazırız. Hesap vermeye de hazırız. Onu da söyleyeyim. Hesap vermekten çekinecek birisi yok. Ben bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaşımdan sonra ne haram yemeye ne de yedirmeye niyetim yok. Bu böyle bilinsin. Bazı arkadaşlar, yani bunların hepsi elimizde. Bunları göstereceğiz. Hepsinin cevabı var. Bizim harcamalarımızın kat kat üstü olanlar var. Ama dert şu: Beş yıl boyunca arkadaşlar 109 tane savcılığa şikayeti oldu. 101'i takipsizlikle bitti, sekizi müfettiş incelemesinde. Allah'ın izniyle bir tek bürokrat gitmedi gitmeyecek. Varsa hatası, hatası olanın arkasında durmayacağım. Şikayetçilerle beraber ben de şikayetçi olacağım. Bu Ankara Belediyesi'nin tertemiz soyulmadan yönetilebileceğini ispat edeceğim. Şimdi çok dışarıdan gazel okuyanlar var, göbek atanlar var. Dertleri şu: 'Ya bak herkes yiyor' demek istiyorlar. Biz yemeyeceğiz arkadaşlar. Yemeyeceğiz de yedirmeyeceğiz. Burada Ankara halkına söz veriyorum. Hatası olan hatasını çekecek. Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız. Eğer varsa hatası olan onlar da hukuki bedelini ödemeye hazırdır. Allah nasip ederse çoluğumuza, çocuğumuza bırakacağımız en büyük miras on yıl içerisinde tertemiz Ankara'yı yönetti deyip bize ve mesai arkadaşlarımız hepinize inşallah iyi gözle baksınlar. Çünkü geçen dönemde biliyorsunuz bir tane rantlı iş geçmedi buradan. Demek ki iş birliği yapılırsa belediye gayet güzel yönetiliyor. Bu konuda da inşallah iyi kararlar da desteklerinizi bekliyoruz."