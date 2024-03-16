Mansur Yavaş: Kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfı destek alan ailelerin en büyük sebebi - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfı destek alan ailelerin en büyük sebebi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfının destek alan ailelerin en büyük sebebi olduğunu belirtti. Yavaş, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde hizmet etmek istediklerini vurguladı.

16.03.2024 15:32  Güncelleme: 15:52
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında; "Bugün destek alan aileler varsa bunun en büyük sebebi artık kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Web sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Bir diğer kul hakkı insanları ayırmaktır. Bizler seçildiğimizden beri hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. Herkese destek olmaya çalıştık. Bu şekilde çalışınca Allah'a çok şükür beş yıldır benim hiçbir bürokratım daha savcılığa gitmedi. Bizler sizin karşınıza gelirken kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. ve inşallah bir beş yıl daha aynı şekilde şeffaf, hesap verebilir, hep birlikte karar alan bir şekilde daha güzel hizmet yapmak istiyoruz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışını yaptı. Yavaş şöyle konuştu:

"BİR BELEDİYE BAŞKANININ YAPTIĞI İŞLERİN HEPSİ İNSANA YARAMALIDIR"

"Bir belediye başkanının yaptığı işlerin hepsi insana yaramalıdır. İçinde insan olmayan hiçbir bina sadece beton yığınıdır, eser falan değildir. Bunun örneğini hep şöyle anlatıyorum; Ankara'nın girişinde çıkışında kapılar var. Bugünkü maliyeti 350-400 milyon lira. Kimse kullanmıyor estetikten yoksun. Biz yaptık oldu düşüncesiyle yaptıkları bir şey. Ama görüyorsunuz Yenimahalle'ye yapılanların hepsi mutlaka ve mutlaka içinde insan olan insana yarayan projeler. Bizler sonuçta sizlerin parasını kullanıyoruz. Sizlerin parasını kullandığımıza göre sizlerin ihtiyacı neyse ona göre kullanmak zorundayız. Bunun da en iyi örneklerinden birisi Fethi Başkanım. Belediye demek doğumundan ölümüne kadar insanın her türlü derdiyle ilgilenmek demektir. Bunun için belediye var. Dolayısıyla bir çocuğun doğduğundan itibaren yaşaması, sağlıklı büyümesi, eğitim alması hepimizin derdidir. ve bu nedenle biz herkes eşit şartlarda okusun diye destek alan ailelere her türlü desteği veriyoruz. Ulaşım desteğinden beslenme desteğine kadar. ve iş dünyasına da esnafa da destek veriyoruz.

"BUGÜN DESTEK ALAN AİLELER VARSA BUNUN EN BÜYÜK SEBEBİ ARTIK KAMU YÖNETİCİLERİNİN YOLSUZLUK VE İSTRAF YAPMASIDIR"

Hep beraber bir pandemi yaşadık. Allah'a çok şükür öyle bir dayanışma örneği sergiledik ki öyle bir liderlik sergiledik ki Ankara'da hiç kimseyi mağdur etmeden bugünlere geldik. Bugün destek alan aileler varsa bunun en büyük sebebi artık kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık. Web sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Çünkü madem ki sizin paranızı kullanıyoruz, bunu biz israf edersek de yolsuzluğa izin verirsek de bu kul hakkıdır. Bir diğer kul hakkı insanları ayırmaktır. Seçime kadar partiler birbiriyle, adaylar birbiriyle rekabet eder. Ama o bittikten sonra artık seçilen başkan rozetini çıkarır, herkese eşit hizmet eder. Çünkü kendisine oy vermeyenlerden para almıyor, vergi almıyor değil ki. Herkesten alıyor. Madem herkesten para alıyorsunuz. O zaman hiç kimseyi ayıramazsınız. İşte onu ayırmakta ayrı bir kul hakkıdır. Dolayısıyla bizler seçildiğimizden beri hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. Herkese destek olmaya çalıştık. Bu şekilde çalışınca Allah'a çok şükür beş yıldır benim hiçbir bürokratım daha savcılığa gitmedi. Bizler sizin karşınıza gelirken kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. ve inşallah bir beş yıl daha aynı şekilde şeffaf hesap verebilir hep birlikte karar alan bir şekilde inşallah hizmet edip, başkanımla beraber bir beş yıl daha güzel hizmet yapmak istiyoruz."

Mansur Yavaş: Kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfı destek alan ailelerin en büyük sebebi
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfı destek alan ailelerin en büyük sebebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfı destek alan ailelerin en büyük sebebi - Son Dakika
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