Mansur Yavaş: Kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfı destek alan ailelerin en büyük sebebi

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışında; "Bugün destek alan aileler varsa bunun en büyük sebebi artık kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Web sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Bir diğer kul hakkı insanları ayırmaktır. Bizler seçildiğimizden beri hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. Herkese destek olmaya çalıştık. Bu şekilde çalışınca Allah'a çok şükür beş yıldır benim hiçbir bürokratım daha savcılığa gitmedi. Bizler sizin karşınıza gelirken kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. ve inşallah bir beş yıl daha aynı şekilde şeffaf, hesap verebilir, hep birlikte karar alan bir şekilde daha güzel hizmet yapmak istiyoruz" dedi.
ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışını yaptı. Yavaş şöyle konuştu:
"BİR BELEDİYE BAŞKANININ YAPTIĞI İŞLERİN HEPSİ İNSANA YARAMALIDIR"
"Bir belediye başkanının yaptığı işlerin hepsi insana yaramalıdır. İçinde insan olmayan hiçbir bina sadece beton yığınıdır, eser falan değildir. Bunun örneğini hep şöyle anlatıyorum; Ankara'nın girişinde çıkışında kapılar var. Bugünkü maliyeti 350-400 milyon lira. Kimse kullanmıyor estetikten yoksun. Biz yaptık oldu düşüncesiyle yaptıkları bir şey. Ama görüyorsunuz Yenimahalle'ye yapılanların hepsi mutlaka ve mutlaka içinde insan olan insana yarayan projeler. Bizler sonuçta sizlerin parasını kullanıyoruz. Sizlerin parasını kullandığımıza göre sizlerin ihtiyacı neyse ona göre kullanmak zorundayız. Bunun da en iyi örneklerinden birisi Fethi Başkanım. Belediye demek doğumundan ölümüne kadar insanın her türlü derdiyle ilgilenmek demektir. Bunun için belediye var. Dolayısıyla bir çocuğun doğduğundan itibaren yaşaması, sağlıklı büyümesi, eğitim alması hepimizin derdidir. ve bu nedenle biz herkes eşit şartlarda okusun diye destek alan ailelere her türlü desteği veriyoruz. Ulaşım desteğinden beslenme desteğine kadar. ve iş dünyasına da esnafa da destek veriyoruz.
"BUGÜN DESTEK ALAN AİLELER VARSA BUNUN EN BÜYÜK SEBEBİ ARTIK KAMU YÖNETİCİLERİNİN YOLSUZLUK VE İSTRAF YAPMASIDIR"
Hep beraber bir pandemi yaşadık. Allah'a çok şükür öyle bir dayanışma örneği sergiledik ki öyle bir liderlik sergiledik ki Ankara'da hiç kimseyi mağdur etmeden bugünlere geldik. Bugün destek alan aileler varsa bunun en büyük sebebi artık kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık. Web sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Çünkü madem ki sizin paranızı kullanıyoruz, bunu biz israf edersek de yolsuzluğa izin verirsek de bu kul hakkıdır. Bir diğer kul hakkı insanları ayırmaktır. Seçime kadar partiler birbiriyle, adaylar birbiriyle rekabet eder. Ama o bittikten sonra artık seçilen başkan rozetini çıkarır, herkese eşit hizmet eder. Çünkü kendisine oy vermeyenlerden para almıyor, vergi almıyor değil ki. Herkesten alıyor. Madem herkesten para alıyorsunuz. O zaman hiç kimseyi ayıramazsınız. İşte onu ayırmakta ayrı bir kul hakkıdır. Dolayısıyla bizler seçildiğimizden beri hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. Herkese destek olmaya çalıştık. Bu şekilde çalışınca Allah'a çok şükür beş yıldır benim hiçbir bürokratım daha savcılığa gitmedi. Bizler sizin karşınıza gelirken kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. ve inşallah bir beş yıl daha aynı şekilde şeffaf hesap verebilir hep birlikte karar alan bir şekilde inşallah hizmet edip, başkanımla beraber bir beş yıl daha güzel hizmet yapmak istiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: Kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israfı destek alan ailelerin en büyük sebebi - Son Dakika
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü. Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi. Vali Seddar Yavuz, kazada yaralanan olmadığını belirtti ve çevre kirliliği oluşmadığını aktardı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, Evyapport limanında bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçlerin domino etkisiyle devrildiği anlar, çalışanların telefon kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında gelenekselleşen iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çambaşı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Özhaseki, deprem bölgelerinde yapılacak tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti ve İstanbul'u depreme hazırlama projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini hazırlaması halinde destek vereceklerini ifade etti.
Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti. Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti. Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?