Mansur Yavaş, Sivas Kongresi\'nin 107\'nci yıl dönümünde Atatürk\'ü ve kahramanları andı

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' Sivas Kongresi'nde ortaya konan bu kararlılık, bağımsızlık mücadelemizin yolunu çizdi ve Türk milletinin iradesini her şeyin üzerinde tuttu. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' Sivas Kongresi'nde ortaya konan bu kararlılık, bağımsızlık mücadelemizin yolunu çizdi ve Türk milletinin iradesini her şeyin üzerinde tuttu. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."