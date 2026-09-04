Mansur Yavaş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Atatürk'ü ve kahramanları andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mansur Yavaş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Atatürk'ü ve kahramanları andı

Mansur Yavaş, Sivas Kongresi\'nin 107\'nci yıl dönümünde Atatürk\'ü ve kahramanları andı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' Sivas Kongresi'nde ortaya konan bu kararlılık, bağımsızlık mücadelemizin yolunu çizdi ve Türk milletinin iradesini her şeyin üzerinde tuttu. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' Sivas Kongresi'nde ortaya konan bu kararlılık, bağımsızlık mücadelemizin yolunu çizdi ve Türk milletinin iradesini her şeyin üzerinde tuttu. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Sosyal Medya, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Atatürk'ü ve kahramanları andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:37:44. #7.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Atatürk'ü ve kahramanları andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement