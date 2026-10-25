Mansur Yavaş’tan şehit Albay Sayit Gökgöz için başsağlığı mesajı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz'e için taziye mesajı yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum."