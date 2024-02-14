Mansur Yavaş, TMMOB Üyeleriyle Buluştu: \'İki Kat Fazla Bütçe Kullanmalarına Rağmen Bütçeyi Çöp Projelerde Kullandılar\'

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HABER: İLEYDA ÖZMEN - KAMERA: ÜNAL AYDIN

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün düzenlenen toplantıda Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleriyle buluştu. Geçmiş yıllarda kullanılan bütçeyle kendi bütçelerini kıyaslayan Başkan Yavaş, "2014-2018 yılları arasında 279 milyar bütçe kullanmışlar. 2019-2023 yıllarındaki bizim kullandığımız bütçe 176,5 milyar. Yani 8,9 milyar dolar bizden önceki bütçe, 6 milyar dolar bizim kullandığımız bütçe. Bizden iki kat fazla bütçe kullanmalarına rağmen bütçeyi çöp projelerde kullandılar" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Teoman Öztürk Sosyal Tesisleri'nde bugün düzenlenen toplantıda TMMOB üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Yavaş'ın hayata geçirilen projeleri ve çalışmaları anlattığı ve üyelerle fikir alışverişinde bulunduğu toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve yönetim kurulu üyeleri ile Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisler Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Üyeleri, Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanları ve üyeleri katıldı.

Toplantıda geçmiş yıllarda kullanılan bütçeyle, kendi bütçelerini kıyaslayan Yavaş, şunları kaydetti:

"İKİ KAT FAZLA BÜTÇE KULLANMALARINA RAĞMEN BÜTÇEYİ ÇÖP PROJELERDE KULLANDILAR"

"2014-2018 yılları arasında 279 milyar bütçe kullanmışlar. 2019-2023 yıllarındaki bizim kullandığımız bütçe 176,5 milyar. Yani 8,9 milyar dolar bizden önceki bütçe, 6 milyar dolar bizim kullandığımız bütçe. Ayrıca 2023 bütçesini hazırlarken EYT çıkmayacak denilmişti. Daha sonrasında EYT çıktı ek olarak ve biz 1 miyar 900 TL EYT'ye ödedik. 6 Şubat depremindeki destek çalışmaları kapsamında ise 600 milyon harcama yaptık. ASKİ'de 1,6 dolardan 0,70'e düşürdük su ücretini ve ayrıca öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli ve sosyal yardım alan ailelere ve depremzedelere ise 10 metre küpü 1 TL su tarifemiz. Bizden iki kat fazla bütçe kullanmalarına rağmen bütçeyi çöp projelerde kullandılar."

Ulaşım konusuna da değinen Yavaş, şöyle konuştu:

"Otobüs biletleri ortalama 1 dolara satılırken şu anda 0,50 dolar ve halk ucuz binsin diye biz halk otobüslerini destekliyoruz. Yoksa zam yapmamız gerekecek. Otobüsler ise en son 2013'te alınmış. Biz gelir gelmez 400 tane otobüs aldık. Toplu taşımanın bizim dönemizde asgari ücretteki payı yüzde 14'ten yüzde 7'ye düştü."

Gelecekteki savaşların kıtlık üzerinden gıda ve su savaşlarına dönüşeceğinden bahseden Yavaş, şöyle devam etti:

"ÇİFTÇİNİN TEKRAR TARIMA DÖNMESİ İÇİN DESTEK OLMALIYIZ"

"Çiftçinin tekrar tarıma dönmesi için destek olmalıyız. Kırsal kalkınmada bir Başkent Modeli uyguluyoruz. Gebe Anadolu Mandası desteği veriyoruz. Arıcılık Akademisi kurduk. gebe düve ve teke desteği veriyoruz. Tarımsal sulama borusu hibesi verdik. Buğday tohumu desteği, Mercimek tohumu dağıtımı, nohut tohumu, ücretsiz suni tohumlama, mazot desteği ve sebze fidesi desteği verdiğimiz desteklerden bazıları. Başkentte çiftçilerimizin yüzde 77'sine destek verildi. Görüyoruz ki destek olunca çiftçiler de çalışmaya devam ediyor."

Yavaş, Ankara'ya kazandırılan yeşil alanlardan da bahsederek, "Ankara'ya 25 yılda yapılan yeşil alan miktarını biz 5 yılda kazandırdık. 3,5 milyon metrekare alana kurulan tarım ve rekreasyon alanı olan BAKAP'taki alanlar için sizlerden de 'Yapılacak başka şeyler nelerdir' diye görüşlerinizi mutlaka alacağız" diye konuştu.

Ulus'un demografik yapısının değiştirilmesinin öneminden bahsederek yapılan yeniliklere değinen Yavaş, Ulus şehrin yeni cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz ise şunları dile getirdi:

"HALK YARARININ DENETLEMESİ SAYDAM BELEDİYECİLİKLE MÜMKÜN"

"Biz TMMOB olarak ticari kaygıları değil halk yararını şiar ediniyoruz. Anayasanın da bize verdiği yetki, halk yararının sağlandığının denetlenmesi. Kent politikaları belirlenirken kentteki tüm dinamiklerin sözünün dinlendiği yapım süreçlerinde denetime açık, saydam bir belediye anlayışına geliştirildiği bir yapıdaki yönetimle mümkün. Halkın çıkarlarının sermaye odaklarının çıkarlarından daha üstün tutulduğu bir belediye başkanıyla mümkün bu nedenle biz size çok teşekkür ediyoruz."