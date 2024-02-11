Mansur Yavaş: Büyükşehir Belediyeleri İçinde Emekliye Destek Olan Yok

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HABER: MERVE GÜVEN - KAMERA: DURSUN ALKAYA

Mansur Yavaş, "Bizim projelerimizin hepsinde insan var. İçinde insana yararlı olmayan hiçbir faaliyet yok. Çok uzatmayacağım, en son taklit ettiklerini söyleyeyim... 'Emeklilere para vereceğiz' diyorlar. İstanbul'da diyor ki 'İki bin lira vereceğiz', Ankara'daki diyor ki 'Ben beş bin lira vereceğim' Artırın, artırın belki hükümet duyar da onlar sizden fazla verir, hiç olmazsa emeklilerimiz rahat eder. Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesi var. benden başka büyükşehir belediyelerinin içerisinde emekliye destek olan yok. Tam 31 bin emekliye, aldıkları bu insancıl olmayan maaşlarına, hiç olmazsa dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Biz de doğal gaz vereceğiz' diyorlar. Türkiye'de benden başka üç yıldır üçer ay mühletli 200 bin aileye doğal gaz veren yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu. Yavaş'a burada CHP milletvekilleri ve yeniden aday gösterilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yavaş eşlik etti.

Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, alanı dolduran Başkentlilere şöyle seslendi:

"DÜRÜST BELEDİYECİLİK YAPARSANIZ, VATANDAŞTAN YANA ÇALIŞIRSANIZ SANDIKTAN ÇIKARINIZ"

"Beş yıl geçti, hesap vermeye geldik. Hesap nasıl verilir, hesap sandıkta verilir. İnsanlar sizden memnun mu bunu sandık sonucuyla anlarsınız. Eğer hiç kimseyi ayırmazsanız, dürüst belediyecilik yaparsanız, vatandaştan yana çalışırsanız sandıktan çıkarsınız. Eğer böyle yapmazsanız sokakta dahi gezemezsiniz. Beş yıl boyunda hiçbir yerde bizim fotoğrafımızı görmediniz, hiçbir yerde reklamlarımızı görmediniz, çakarlı araçlarla gezdiğimizi görmediniz. Öyle mi? Çünkü biz hükmetmeye gelmedik, hizmet yapmaya geldik. Dolayısıyla biz Fethi başkanım gibi mütevazi bir şekilde kendimizi sadece başka bloklardan farkı atanmış olan bir il idare başkanı, bir sağlık müdürü, bir il müdürü nasılsa kendimizi öyle gördük. Sizlerin parasıyla maaşımızı alıyoruz. Sizlerden aldığımız vergilerle, paylarla sizlere hizmet ediyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bize emanet edilen parayı düzgün kullanmamız lazım. Hangi yatırımları yapacağımızı kent konseyi kurmak suretiyle bin 800'den fazla bileşenle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, meslek odalarıyla görüşerek yatırımları yapmaya karar verdik. Peki bunu nasıl yaptık? Dört binin üzerinde ihaleyi canlı yayınlayarak yaptık. Her şeyimiz açık. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Web sayfamızda Sayıştay raporlarımıza kadar hangi harcamayı nereye yaptık kuruşuna kadar hepsini görebiliyorsunuz.

"BU DUALARIN HEPSİNE ORTAKSINIZ"

Sahte hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla bazıları gibi 'Biz hesabımızı öbür tarafta veririz' demiyoruz. Hesabınızı önce parasını kullandığımız halkın önünde vereceğiz. Halkın önünde vereceğiz ki yarın öbür tarafa giderken alnımız açık gideceğiz. Sizler bütün kötü propagandalara rağmen, iftiralara rağmen bizlere güvendiniz ve görev verdiniz. Allah'a çok şükür beş yıl geçti, bugüne kadar sizlerin başını eğdirecek, utandıracak hiçbir işin içerisinde olmadık. Tam tersine, yaptığımız çalışmalarla sizler bize destek oldunuz ve binlerce insanın şu anda duasını alıyoruz. Bu duaların hepsine ortaksınız. İnşallah aynen devam edeceğiz. Ankara'ya dürüst, şeffaf bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Beş yıl oldu, beş yılda önceki dönemler kadar kavşaklar yaptık. Önceki dönem kadar asfaltlar döktük. Hiçbirisine hayırlı olsun demedik. Zaten yapacağımız hizmeti başına kakar gibi hayırlı olsun diyerek pankartlarla duyurmadık. Oralara yaptığımız işlerin maliyetlerini astık. Sadece ve sadece 'Bu kavşak hizmete açılmıştır, kullanabilirsiniz' dedik. 25 yıl kadar yeşil alan yaptık. Bu yeşil alanların bir tanesi hemen şu Antares'in arka tarafında... 500 bin metrekare. Yenimahalle'nin bir parkı var, onunla birlikte tam 500 bin metrekare, 50 futbol sahası büyüklüğünde. Orayı park yapmak suretiyle betonlaşmaktan kurtarmış olduk. Biz Batıkent'teki parkta artık yeşille yarışıyoruz. Bütün dünya başketleriyle yarışıyoruz. Betonla işimiz yok. Bir tane Gölbaşı'nda yaptığımız Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı var. Orayı da mutlaka görmenizi isteriz.

"İNSANLARIN BAŞINI EĞDİRME ÇOKTAN ORTADAN KALKTI"

'İşçileri çıkaracak' dediler. Fethi başkanım için de ilk göreve geldiğinde aynısını söylediler. Hiçbir işçiyi çıkartmadık. Bir tane işçiyi işten çıkartmadık. Alın teriyle çalışan herkes bizim mesai arkadaşımızdır dedik. Ancak kendileri ne kadar gariptir ki işbaşına gelir gelmez 2019 yılında, kendi partilileri dahi hepsini işten attılar. Şimdi diyorlar ki 'İşçiye biz sahip çıkacağız' Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerine sahip çıkacaklarmış. Sendikaları dahi yok. Sendikası olmayanların işçi haklarından bahsetmesi mümkün değildir. 'Projesi yok' deyip, bizim yaptıklarımızı taklit etmeye başladılar. Başkent Kart vereceklermiş, içine de para yükleyeceklermiş, esnaf para kazanacakmış... Yani merak ediyorum, nerede yaşıyorlar? Biz bunu üç yıldır uyguluyoruz. Kapı kapı paket dağıtma utancı ortadan kalktı. İnsanların başını eğdirme çoktan ortandan kalktı. İstanbul'daki adayları çorba dağıtacakmış. Mansur yavaş çorba dağıtıyor diye dalga geçiyorlardı. Diyorlar ki 'Kadınlar otobüslerden istediği yerde inebilecekmiş'. Üç yıldır iniyor Ankara. 'Mansuryavasneyaptı.com', 'Mansur Yavaş Ankara' isimli bir de mobil uygulama var. Girin oraya, benim yaptıklarımı yapın öyle mi? Benim yaptıklarımı yapın yeter. Proje arıyorsanız orada fazlası var. Bizim projelerimizin hepsinde insan var. İçinde insana yararlı olmayan hiçbir faaliyet yok. Çok uzatmayacağım, en son taklit ettiklerini söyleyeyim... 'Emeklilere para vereceğiz' diyorlar. İstanbul'da diyor ki 'İki bin lira vereceğiz', Ankara'daki diyor ki 'Ben beş bin lira vereceğim' Artırın, artırın belki hükümet duyar da onlar sizden fazla verir, hiç olmazsa emeklilerimiz rahat eder.

"BENDEN BAŞKA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇERİSİNDE EMEKLİYE DESTEK OLAN YOK"

Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesi var. Benden başka büyükşehir belediyelerinin içerisinde emekliye destek olan yok. Tam 31 bin emekliye aldıkları bu insancıl olmayan maaşlarına, hiç olmazsa dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. 'Biz de doğal gaz vereceğiz' diyorlar. Türkiye'de benden başka üç yıldır üçer ay mühletli 200 bin aileye doğal gaz veren yok. Hadi onunla da yarışın da hükümet bir açıklama yapsın. 'Biz daha çok doğal gaz vereceğiz' desin de millet evinde rahatça ısınsın inşallah. Daha bizden çok şey öğrenecekler. Belediyecilik öğrenecekler. Ama en büyük özelliğimiz hiçbir Allah'ın kulunu ayırmamak. Cenab-ı Allah'ın yarattığı kutsal varlık olarak görüp, bir kişiyi ayırmadık. Ankara'da bir tane muhtar, bir tane insan 'Verdiğim oydan dolayı ya da herhangi bir sebepten dolayı ayrıma uğradım' diyemez. Herkesi Cenab-ı Allah'ın yarattığı şerefli bir varlık olarak görüyoruz. Herkesin vergisinden istifade ediyorsak, herkese eşit olarak hizmet etmek durumundayız. Bugün bir açıklama duyduk. 'Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kendinden olana hizmet etmez' diye. Duymadık mı daha önceki yıllarda 'En fazla oy verenlere hizmet yapacağız' diyenleri. Duymadık mı? Bu anlayışın tümünü ortadan sildik. Dürüst çalışmak suretiyle çalışılabileceğini gösterdik. Başkanımın da benim de bugüne kadar hiçbir personelimiz savcılık yolu görmemiştir. İnsandan yana farklı bir belediyecilik yaptık. Bunun karşılığını her yerde alıyoruz. Rakiplerimizin mitinglerinde görüyoruz. Bizlerin açılışlarında görüyoruz. İnşallah beş yıldır Belediye Meclisi'nden çektiğimiz sıkıntıyı bu sefer ortadan kaldırıyoruz. Sadece üç belediye değil, çevredeki belediyeleri almak suretiyle belediye meclisindeki çoğunluğu bu sefer istiyoruz. Dünkü yayınlanan anketi görmüşsünüzdür. Fark şu anda yüzde 14. Yetmez, yetmez. Daha fazlasını istiyoruz. Mecliste vatandaşın lehine kararları çok daha rahat almak istiyoruz. Bunun üzerine diyorum ki, inşallah önümüzdeki seçimlerde bir şeyler değişecek. Belli oluyor. Artık halkı düşünen belediyeler, vatandaşı düşünen belediyeler işbaşına gelecek."