Mansur Yavaş ve Yakup Türkal'dan İftar Programında Sosyal Adalet Vurgusu - Son Dakika
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Mansur Yavaş ve Yakup Türkal'dan İftar Programında Sosyal Adalet Vurgusu

Ankara'da düzenlenen iftar programında konuşan Yakup Türkal, insanca yaşamanın lüks olmadığını vurgulayarak, toplumun her kesiminin asgari standartlara erişimi için devletin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Mansur Yavaş ise eşitlik vurgusuyla geleceğe umutla bakılması gerektiğini ifade etti.

29.03.2025 13:23  Güncelleme: 14:23
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile politikacı ve iş insanı Yakup Türkal'ın desteğiyle ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Türkal, "İnsanca yaşamak lüks değildir, hepimizin insanca yaşamaya hakkı vardır. İnsanlarımızın hak ettiği değerlere, zekat, fitre, sadaka, nafaka gibi değil, hak ettiği asgari standardını devletin millete sunması gerek. Aydınlık geleceğe Anadolu'dan hep beraber yürüyelim istiyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile politikacı ve iş İnsanı Yakup Türkal'ın desteğiyle ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir iftar programı düzenlendi. Programa Türkal'ın yanı sıra birçok eski bakan, milletvekilleri, ordu ve yargı mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi, basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Türkal, şunları söyledi:

"Biz 2013'te Ankara'ya taşındık. Kırşehir'de çocuk esirgeme ve sosyal hizmetlerle yaklaşık 20 yıldır güzel bir diyaloğumuz var. O çocukları 20 yıldır hatırlıyorduk ama ilk defa burada söylüyorum: 'Ankara'da da bunu yapabilir miyiz?' dedik, sağ olsun Baki Kerimoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber bu işi beraber yapalım dediler, çok mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

20 yıl önce deyince, bir hikayemi paylaşayım. Yıllar önce bir restoranda otururken çocuk esirgeme okulunun müdürü, emekli olmuştu. İki tane genç delikanlı gelip dedi ki, 'Yakup Bey, bu çocuklar size yemek ikram etmek istiyor'. Baktım çocuklara, hatırlayamadım. Sonra, 'Siz onlara yemek ikram ediyordunuz, artık öğretmen oldular. Bugün onlar size yemek ikram etmek istiyor' dedi. Şimdi, Saray Çocuk Yuvası'ndaki kardeşlerimiz de hiç umutlarını kaybetmesin. Devletimiz, milletimiz tek yürek. Onlar büyüyecek ve bizlere yemek ikram edecekler.

"3 lira ekmeği ucuz almak için sıra bekleyen insanlara hakaret etmemek için herkes aklanmalıdır"

Ülkemizin içinde bulunduğu durumla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Derler ki, 'Kim zerre kadar iyilik ederse onun mükafatını görecek, kim zerre kadar kötülük ederse onun cezasını görecek' . İktidar, muhalefet ayırt etmeden, yüce Türk adaletinin önünde, herkes yaptıklarını açıklamak zorunda. 3 lira ekmeği ucuz almak için sıra bekleyen insanlara hakaret etmemek için herkes aklanmalıdır, herkes namuslu para kazandığını izah etmek zorundadır. Ankara, Anadolu'nun merkezi, fikren ve coğrafi olarak da merkezidir. Biz, herkese eşit mesafedeyiz. Bu eşitlik, ülke yönetiminde de Ankara'yı merkez haline getirecek, bir sonraki başkanı da Anadolu çakaracaktır, ben buna inanıyorum. İnsanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hepimiz ülkemize, milletimize nasıl faydalı olacağımızı anlatmaya çalışmalıyız. Ekonomi konusunda yıllardır ekibimle çalışıyorum.

"Aydınlık geleceğe Anadolu'dan hep beraber yürüyelim istiyorum"

23 Haziran'da Ortadoğu ve Teknik Üniversitesi'nde bir davet vermeyi planlıyoruz. Bu davette ülkenin ekonomi muhabirleri, ekonomistleri, ekonomi hocaları, siyasi partilerin ekonomi başkanları, siyasi parti genel başkanları, ekonomiyle alakalı kim varsa davet edeceğiz. Bir proje geliştirdik. Projemizde, devlete ilave 1 lira ek yük getirmeden, insanlarımızın asgari standardını sunabileceğimiz, onları ekmek kuyruğundan, elektrik, su, doğal gaz parası; çocukların oyuncak ve çikolata paraları, bebeklerin mama ve bez paraları, gençlerin kültür ve sanat harcamaları için her ay hesaplarına bir para yükleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapabildiğimizi kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanca yaşamak lüks değildir, hepimizin insanca yaşamaya hakkı vardır. İnsanlarımızın hak ettiği değerlere, zekat, fitre, sadaka, nafaka gibi değil, hak ettiği asgari standardını devletin millete sunması gerek. Güneş nasıl herkese eşit doğuyorsa devletin de millete eşit asgari standartı sunduğu bir ülke hayal ediyorum. Çalışmalarım bu yönde ağırlıklı olarak devam etmekte. Ramazan vesilesiyle bir araya geldiğimiz için, bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum, ramazanınız mübarek olsun diyorum. Aydınlık geleceğe Anadolu'dan hep beraber yürüyelim istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş ve Yakup Türkal'dan İftar Programında Sosyal Adalet Vurgusu - Son Dakika

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