Manyas'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
Manyas'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Manyas\'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
07.09.2025 13:39
Manyas'ta elektrik direğine çarpan hafif ticari araçta uzman çavuş Asım Öztürk hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Manyas içesine bağlı Kızık Mahallesi çıkışında saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Asım Öztürk'ün (26) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Uzman çavuş feci kazada hayatını kaybetti

BİR UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Kazada Öztürk ile yanındaki arkadaşı Furkan Köroğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Asım Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Furkan Öztürk ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Uzman çavuş feci kazada hayatını kaybetti

JANDARMA EKİPLERİ ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, meslektaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenince üzüntü yaşadı. Asım Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun'a gönderildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Köroğlu, Manyas, Güncel, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Manyas'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
