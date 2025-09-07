Manyas\'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Balıkesir'in Manyas içesine bağlı Kızık Mahallesi çıkışında saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Asım Öztürk'ün (26) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

BİR UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Kazada Öztürk ile yanındaki arkadaşı Furkan Köroğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Asım Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Furkan Öztürk ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

JANDARMA EKİPLERİ ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, meslektaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenince üzüntü yaşadı. Asım Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun'a gönderildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.