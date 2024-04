Maratonİzmir Avek Başlıyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Maratonİzmir Avek, 21 Nisan Pazar günü start alıyor. 2020 yılında " Türkiye'deki En Hızlı Maraton" unvanını alan Maratonİzmir Avek, neredeyse tamamının deniz seviyesinde koşulması sayesinde tüm rakiplerinden ayrılıyor. En yüksek noktası 17 metre olan Maratonİzmir parkuru, bu özelliğiyle en zevkli maratonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Maratonİzmir yarın koşulacak. Avek Otomotiv'in isim sponsorluğunda, Sidrex, İzmirli ve Kula doğal maden suyu tedarik sponsorluğu ile dev organizasyon, sosyal sorumluluk konusunda da Türkiye'de çok önemli bir konuma yükseldi. Sosyal sorumluluk partneri Adım Adım ile birlikte organize edilen yardımseverlik koşuları, İzmir'in Maratonİzmir Avek sayesinde daha da bütünleşmesini sağlıyor.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ PROJELERİ İLE MARATONDA

Maratonİzmir Avek, 2024'de AKUT – Her Adım Bir Hayat, ALS MNH Derneği StopALS, Atlas Vakfı – Atlas'ın Yükü, Hepimizin Yükü, BALEV – Gençlerin Eğitimi Aşkına, Bir Dilek Tut Derneği – Hayata Bağlayan Dilekler, Bursa LÖSEV – Kanserli Çocuklar Sağlığa Ulaşsın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği – Bir Işık da Siz Yakın, EÇEV - Bir Çocuk Daha Okusa, Bin Gelecek Güzelleşir, El Bebek Gül Bebek Derneği – Erken Anne Kiti, GİD – Hatay'da Kurulan 100. Yıl Köyü, İALMezun – Yarının Ümitleri, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği – Dokun Hayata, Kanser Savaşçıları Derneği – Saçım Saçın Olsun, Kansersiz Yaşam Derneği – Kanserle Mücadelede Aile Yaşam Desteği, KEDV – Kadınlar Hayatı Yeniden Kuruyor, Koruncuk Vakfı – Adımlarımız Çocuklara Umut, Nesin Vakfı – Çocuklarımız Kendi Ayakları Üzerinde Duruncaya Dek, OBİDEV – Otizmde Bir Gün Değil Her Gün Eğitim, ÖRAV – Öğretmenle Olur, Parıltı Derneği – Teknolojiye Dokunuyorum, Dünyaya Erişiyorum, SAĞKAL – Hayat Kurtaran Bileklikler, SERÇEV – Engelsiz Hayat, TEGV – Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir, TEMA – Daha Yanmadan, TEV – Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun, Tohumluk Vakfı – Kırsaldan Yeni Ufuklara, Tohum Otizm Vakfı – Otizmli Çocuklara Eğitim Güneşi Ol, TSÇV – Depremzede Engelli Çocuklarımızın sesi Ol, TÜKD – Kızlar Oksun Hayata Dokunsun, Türk Eğitim Derneği, Eğitim Değişir, Türkiye Down Sendromu Derneği – Eğitimin Artısı Ol, Türk Kanser Derneği – Mucizevi Adımlar, UNICEF – Deprem Bölgesinde Eğitim ve SİÇEV – Tut Elimi Geleceğim Olsun projeleri ile Maratonİzmir Avek'te yer alacak.

42 KİLOMETRELİK KOŞU 8'DE BAŞLIYOR

Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Yarışta 38 farklı ülkeden toplam 600 sporcu mücadele edecek.

10 KİLOMETREDE 5 BİN KOŞUCU

Maratonİzmir Avek kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.00'de verilecek. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometrede 5 bin atlet start alacak.