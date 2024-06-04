Mardin'de çıkan yangınlar TOMA'larla söndürüldü - Son Dakika
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Mardin'de çıkan yangınlar TOMA'larla söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri ve polisin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda 50 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

04.06.2024 19:28
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MARDİN'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde 3 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA'larla yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangınlarda 50 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tıraşlı ve Büyük Ayrık mahalleleri ile Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi'nde arpa ve buğday ekili tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızıltepe'de itfaiye ekipleri yetersiz kalınca polisten de yardım istedi. Yangının olduğu bölgelere 3 TOMA sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Kızıltepe'deki yangınlarda 40, Mazıdağı'nda ise 10 dönümlük arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

'YANGINA 3 TOMA GÖNDERDİM'

Öte yandan, Kızıltepe Belediyesi önünde, Hakkari Belediyesi'ne 'kayyım' atanmasının protesto edilmesine yönelik eylemde DEM Partililer ile müzakere eden İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, "Ben 3 tane TOMA aracımı köye gönderdim. Niye köye gönderdim biliyor musun? Yangın için, itfaiye istedi diye. Ben şunu diyebilirdim; 'Bugün bir eylem, hareketlilik bekleniyor, TOMA'larımı hiç bir yere göndermiyorum. 3 tane gönderdim, ihtiyaç olursa daha da gönderirim" dedi.

DEM Partililer ise "O vatandaşa hizmettir" diye cevap verdi. Emniyet Müdürü Özdemir ise bunun üzerine "Tamam da bu da vatandaşa hizmettir." dedi.

Müzakerenin ardından DEM Partililer, belediye avlusuna geçti, polis de geri çekildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de çıkan yangınlar TOMA'larla söndürüldü - Son Dakika

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