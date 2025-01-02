Mardin'de Öğrenciler Hüsnühat Sanatını Yaşıyor - Son Dakika
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Mardin'de Öğrenciler Hüsnühat Sanatını Yaşıyor

Mardin\'de Öğrenciler Hüsnühat Sanatını Yaşıyor

Mardin'de Midyat Fen Lisesi'nde kurulan kaligrafi ve hat sanatı atölyesinde öğrenciler, geleneksel Türk İslam sanatlarından biri olan hüsnühat ile tanışıyor. Öğrenciler, sanatın inceliklerini öğrenerek yıl sonunda eserlerini sergileyecek.

02.01.2025 12:22  Güncelleme: 12:32
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MARDİN'de Midyat Fen Lisesi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle kurulan kaligrafi ve hat sanatı atölyesinde, Kur'an-ı Kerim harflerinin tevhit inancı ve estetikle birleşimiyle meydana gelen ve Türk İslam sanatlarından biri olan 'hüsnühat', öğrencilerin ellerinde yaşatılıyor.

Midyat ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleriyle Midyat Fen Lisesi'nde kurulan kaligrafi ve hat sanatı atölyesinde öğrenciler, Kur'an-ı Kerim harflerinin tevhit inancı ve estetikle birleşimi sonucu meydana gelen ve Türk İslam sanatlarından biri olan 'hüsnühat' kursu başladı. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer Ergüven, yeni hattatlar yetiştirmek için ders dışı zamanlarda öğrencilere ders veriyor. Alfabe, harfler, harf bitişmeleri, sütür, harf karakterleri ve ölçüler, estetik bilgisi, kullanılan malzemelerin yapısı ve hazırlanması gibi teknikleri öğrenen öğrenciler, yaptıkları eserleri de yıl sonunda sergileyecek. 3 ay sürecek kursta öğrencilerin TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılacağını belirten Ömer Ergüven, "Hat sanatıyla ilgili çalışmalar yaptırıyoruz öğrencilerimize. Kaybolmaya yüz tutmuş bu hat sanatının incelikleri nelerdir, nasıl yapılıyor, hat sanatının üstatları kimlerdir, Osmanlı döneminde tanınmış hattatlar kimlerdir? Bu konuda onlara bilgi veriyoruz. Öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları yıl sonunda sergiliyoruz" dedi.

'KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ SANATI TEKRAR CANLANDIRIYORUZ'

Okul Müdürü Ramazan Aykat, öğrencilerin güzel eserler ortaya çıkarmaya başladığını ifade ederek, "Şu an öğrencilerimiz bizim danışman öğretmenlerimiz eşliğinde hat sanatı üzerinde çalışmalar yapıyor. Biz bunu TÜBİTAK 2204-A kategorisinde hem bir proje başvurusu olarak yaptık hem de öğrencilerin kaybolmaya yüz tutmuş sanatı tekrar canlandırmaları adına yapıyoruz. Tabii ilk önce öğrencilerimiz bu olayı onlara açıkladığımızda yapabilir miyiz endişesiyle biraz tedirgin oldular ama gönüllü olan öğrencilerimiz gelince biz de desteklerimizi sunduk ve şu an güzel aşamalara geldik. Şu an çocuklar artık eser ortaya çıkarmaya başladılar. Proje bitimine kadar da inşallah daha güzel tablolarla, daha güzel eserlerle ürünler ortaya çıkaracağız. Şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Öğrenci Nazelin Ay, "Burada hat sanatını öğreniyoruz arkadaşlarla beraber. Gerekli olan malzemelerin hepsini elde ettik. TÜBİTAK projesinde umarım birinci olarak çıkaracağız. Hat sanatı, kültürümüzde önemli bir yere sahipti aslında yavaş yavaş da önemini geri kazanıyor. Bunu yapmamızın sebebi hem Osmanlı kültürünü yaşatabilmek hem de eski Türkçeyi, eski dilleri insanlara daha iyi öğretebilmek. Bu kapsamda çalışıyoruz. Başta zorlanmamızın sebebi de aslında kolay bir sanat olmaması, biraz zorlayan bir sanat. Adım adım çalıştık, yavaş yavaş ilerledik. Önce kağıtla başladık sonra tuvale geçiş yaptık. Öyle ilerlemeye devam ediyoruz şu an. Öğrencilerin boş zaman aktivitesi olarak değerlendirebilecekleri mantıklı bir seçim hat sanatı. Çünkü hem insanın sabrını test edebiliyor hem de resim yeteneğini geliştirebiliyor" ifadelerini kullandı.

Başlarda zor olduğunu düşündüklerini belirten öğrenci Meryem Sadık ise "Okulda öğretmenimiz eşliğinde bir nevi günümüzde unutulmaya yüz tutmuş hat sanatını öğreniyoruz. Gelecek nesillere aktarıyoruz aynı zamanda ve bu sanatın ayrıcalıklarını, güzelliklerini öğreniyoruz. Sanatın nasıl yapıldığını öğrendik. İlk başta biraz zor olduğunu düşünüyorduk ama şimdi öğrenince kolay bir sanatmış gibi geliyor" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Öğrenciler Hüsnühat Sanatını Yaşıyor - Son Dakika

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