Mardin Tabip Odası: Yangına havadan müdahale edilmemesi ve yanık tedavi ünitesinin olmaması can kayıplarını artırabilir - Son Dakika
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Mardin Tabip Odası: Yangına havadan müdahale edilmemesi ve yanık tedavi ünitesinin olmaması can kayıplarını artırabilir

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Mardin Tabip Odası tarafından hazırlanan ön raporda, Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangına karadan müdahalenin yetersiz kaldığı, havadan müdahale edilmemesinin ve yanık tedavi ünitesinin olmamasının can kayıplarının artmasına sebep olabileceği belirtildi. Raporda ayrıca, yaşanan mağduriyetlerin giderilebilmesi için bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

23.06.2024 13:39
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(MARDİN) - Mardin Tabip Odası tarafından, Diyarbakır-Mardin arasında üç gün önce çıkan yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, "Yangının gece meydana gelmiş olması ve bazı yerleşim yerlerine ulaşımın zorluğu gibi sebeplerle karadan müdahalenin yetersiz kaldığı, yangına havadan müdahale edilmemesinin ve ilimizde yanık tedavi ünitesi bulunmaması sebebiyle çok sayıda hastanın civar illere sevk edildiği ve bu durumun yanık gibi acil müdahale gerektiren bir durum için yaşanan kayıpların artmasına sebebiyet verebileceği düşünülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

20 Haziran gecesi Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin etkilendiği yangına ilişkin incelemeler ve soruşturmalar sürüyor.

Mardin Tabip Odasınca (MTO) yangına ilişkin ön rapor açıklandı. Raporda, "Mardin'deki hastanelerde yanık tedavi ünitenin olmaması ve yangına havadan müdahale yapılmamasının can kayıplarında artmasına sebebiyet verdiği" belirtildi. Raporda, "Yangının gece meydana gelmiş olmasının ve bazı yerleşim yerlerine ulaşımın zorluğu gibi sebeplerle karadan müdahalenin yetersiz kaldığı, yangına havadan müdahale edilmemesinin yaşanan kayıpların artmasına sebep olduğu düşünülmüştür." denildi.

Yapılan gönüllük çağrısına cevap veren sağlık personeli ile beraber yeterli sayıda sağlık personelinin olaya müdahale ettiği kaydedilen raporda, "İlimizde yanık tedavi ünitesi bulunmaması sebebiyle çok sayıda hastanın civar illere sevk edildiği ve bu durumun yanık gibi acil müdahale gerektiren bir durum için yaşanan kayıpların artmasına sebebiyet verebileceği düşünülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"Afet bölgesi ilan edilmeli'

Yaşanan mağduriyetlerin hızlıca giderilebilmesi amacıyla kriz masası kurularak bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği bildirilen ön raporda, "Yangın sonrası soğutma çalışmalarının yetersiz olduğu, bu durumun yeni yangınların çıkması açısından risk teşkil ettiği ve endişe yarattığı kaydedildi.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Yangın dumanındaki ince partiküller (parçacıklar) ağır/kalıcı kalp ve akciğer hastalıkları, kanser ve erken ölümlere sebebiyet verebilmektedir. Özellikle astım, KOAH, bronşit gibi kronik akciğer hastalıkları ve kalp-damar hastalıkları olanlar, yaşlılar, çocuklar, hamileler, şeker hastalığı (diyabet) tanısı bulunan kişiler daha büyük risk altındadır. Özellikle yangından etkilenmiş yapılar veya yakınlarında duman ve kül kalıntısı olan yerlerde temizlik yapılırken, külü ve kalıntıları dağıtıp tekrar havaya karıştıracak eylemlerden uzak durmak, yeterli havalandırma ve diğer koruyucu önlemlerin alınması hususlarına dikkat edilmesi önemlidir. Bu nedenlerle yangının halk sağlığını ilgilendiren boyutlarıyla ilgili çalışmalar yapılması önemli görülmüştür. Edinilen ilk bilgiler, yangının elektrik tellerinden çıktığı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı yönündedir. Böylesine ruhsal açıdan zorlayıcı travmatik olaylarda varsa sorumluların tespiti, gerekli hukuksal sürecin başlatılması, sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, adalet duygunun tesisi ve ruhsal iyileşme süreçlerine olumlu etkileri olan önemli bir durumdur. Ayrıca temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanması ve günlük rutinlere hızlıca dönülebilmesi travmanın iyileşmesi ile ilgili önem arz etmektedir. Yaşanan mağduriyetlerin hızlıca giderilebilmesi amacıyla kriz masası kurularak bölgenin afet bölgesi ilan edilmesinin önemli olduğu kanaati oluşmuştur."

Mardin Tabip Odası: Yangına havadan müdahale edilmemesi ve yanık tedavi ünitesinin olmaması can kayıplarını artırabilir
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mardin Tabip Odası: Yangına havadan müdahale edilmemesi ve yanık tedavi ünitesinin olmaması can kayıplarını artırabilir - Son Dakika

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