Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri Halil Algan ve Mesut Tatlıdede'yi ziyaret etti. Vali Akkoyun, gazilerin darbe girişimi sırasında yaşadıklarını dinledi ve vatandaşların vatanı savunmak için gösterdikleri güçlü iradeyi vurguladı. Daha sonra Vali Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı ve diğer dernek başkanlarını ziyaret etti.

15.07.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazileri Halil Algan ve Mesut Tatlıdede'ye ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile darbe girişimi sırasında İstanbul'un Esenler ilçesinde gazi olan Halil Algan ve Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Mesut Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Ziyarette, gaziler Algan ve Tatlıdede, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Vali Akkoyun, hain darbe girişimi sırasında vatandaşların gözünü kırpmadan vatanı savunmak için darbecilere karşı güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin güçlü iradesi ile 15 Temmuz'da yüzyılın emsalsiz mücadelesinin verildiğine işaret eden Akkoyun, "15 Temmuz'da, her bir karışı ayrı bir destana tanıklık etmiş aziz vatanımızda, milletimizin istiklal ve istikbalinden, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdık. Milletimiz, cesaretle meydanlara çıkarak kahramanlık destanı yazdı." ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, daha sonra beraberindekilerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Mardin Güvenlik Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Tuncay Akkoyun, Demokrasi, 15 Temmuz, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 12:47:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement