Mardin Yeşilli'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin Yeşilli'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

21.08.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Yeşilli'deki kentsel dönüşüm, özgün mimariye uygun projelerle ilçe güzelleştiriliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki kentsel dönüşüm alanından görüntüler paylaşarak, "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli'de. Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje, ilçemizin güzelliğine güzellik katacak" ifadelerini kullandı.

Mardin'in Yeşilli ilçesindeki Gül ve Tepebaşı mahalleleri, 2016 yılında riskli alan ilan edildi. Korunaksız ve derme çatma yöntemlerle inşa edilen evlerin bulunduğu, altyapının yetersiz olduğu bölgede, bugüne kadar riskli 723 bağımsız birimden 648'i yıkıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı öncülüğünde başlatılan ve Yeşilli Belediyesi iş birliğiyle yürütülen, 'Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında birinci etap çalışmaları tamamlandı. Rezerv alanda 60 konut, 65 iş yeri, 21 odalı bir otel inşa edildi. Bünyesinde kadın ve erkekler için taziye evleri ile bir yemekhane barındıran Merkez Camisi de yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Projenin devam eden 2'nci etap çalışmaları kapsamında 173 konut, 26 dükkan, 1 otel, 2 yer altı otoparkı, 1 hamam, 1 fırın ve misafir konaklama inşa edilecek. İki etabın da tamamlanmasıyla, bölgeye Mardin'e özgü mimariyle tasarlanmış 233 konut ve 88 iş yeri kazandırılmış olacak. Dara Antik Kenti'ne yakın olan ve Mardin'in turizm güzergahında yer alan ilçenin yeni çehresiyle bölgeye daha fazla turist çekmesi bekleniyor.

'MARDİN'İMİZİN ÖZGÜN MİMARİSİNE UYGUN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan yapıların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli'de. Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Ferhat Şan, bölgede bulunan eski evlerin ilkel koşullarda inşa edildiğine ve dayanıksız olduğuna dikkat çekti. Şan, "Kentsel dönüşüm bir nimettir, bir hazinedir. Daha önce eve bir misafir çağırdığımda kokudan burada çay içmezdik. Şimdi dört bir yanımıza altyapı kanalizasyon kuruldu" dedi.

'ESKİ EVİMİZDE YILANLAR ÇIKIYORDU'

Selim Mamo, eski evlerinde çok zor koşullarda yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bir gün benim bir kızım mutfağa bulaşık yıkamaya giderken yılan, bacağının üzerine dolaşıyor. Ben de bir gün böyle sırtüstü yatmışım, uyumuşum. Baktım bir şey yüzüme geldi. Bir uyandım; 1,5 metre yılan var evde. Bu kentsel dönüşüm çıkınca evimi kimse söylemeden kepçeyi getirdim kendim yıktım. Daha önce namaz kılarken üzerimize su damlıyordu. Şimdi Ayasofya gibi cami oldu. Allah devletimizden, burada çalışanlardan razı olsun."

Kışın kapanan yolları küreklerle açmak zorunda kaldıklarını anlatan Mesut Adam da "Yapılan zaten ortada. Bu hizmet ile ilgili olumsuz düşünecek kimse yoktur. Bu kadar küçük bir yere bu yatırımı yapmayı herkes beceremez" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Yeşilli, Turizm, Güncel, Mardin, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Yeşilli'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:11:36. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin Yeşilli'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.