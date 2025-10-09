Market Soyguncusu İçki İçip Kaçtı

Burdur'da Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette akılalmaz bir olay meydana geldi.

CAMI TAŞLA KIRDI, İÇERİDE YEDİ İÇTİ

Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi. Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.