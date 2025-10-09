Market Soyguncusu İçki İçip Kaçtı - Son Dakika
Market Soyguncusu İçki İçip Kaçtı

Market Soyguncusu İçki İçip Kaçtı
09.10.2025 10:41
Burdur'da marketin camını kırarak içeri giren hırsız, içki içip atıştırdıktan sonra ayrıldı.

Burdur'da Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette akılalmaz bir olay meydana geldi.

Marketin camını taşla kırdı, içeride yiyip içip keyif yaptı

CAMI TAŞLA KIRDI, İÇERİDE YEDİ İÇTİ

Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi. Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı.

Marketin camını taşla kırdı, içeride yiyip içip keyif yaptı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Marketin camını taşla kırdı, içeride yiyip içip keyif yaptı
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Market Soyguncusu İçki İçip Kaçtı - Son Dakika

Market Soyguncusu İçki İçip Kaçtı
