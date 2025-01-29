Marmara'da Aralık Yağışları Yüzde 38 Arttı - Son Dakika
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Marmara'da Aralık Yağışları Yüzde 38 Arttı

Marmara\'da Aralık Yağışları Yüzde 38 Arttı

Marmara Bölgesi'nde aralık ayı yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 28 arttı.

29.01.2025 11:50
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Marmara Bölgesi'nde geçen yılki aralık yağışları, 1991-2020 yıllarını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 28, önceki yıla göre ise yüzde 38 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede aralık ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 90,3 milimetre olarak ölçüldü.

Bölgeye Aralık 2023'te 83,7, geçen yılın aynı döneminde ise ortalama 115,4 milimetre yağmur düştü.

Böylece bölgedeki aralık yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 28, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 38 arttığı tespit edildi.

Aralık ayında yağışların Trakya'nın kuzeyinde yüzde 40'tan fazla arttığı belirlendi.

Yağışlı gün sayıları ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yer yer 20-25 gün aralığında oldu.

"Diğer bölgelerde yağışlar, Marmara Bölgesi'ndeki kadar değil"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de aralıkta yağışların normaline göre yüzde 4 azaldığını, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nin aralıkta yağışlı bir dönem geçirdiğini aktaran Özdemir, kasım ile ekimde bölgenin beklenen yağışları alamadığını kaydetti.

Özdemir, Marmara Bölgesi'ndeki aralık yağışlarının normaline göre yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 arttığını belirterek, "Diğer bölgelerde yağışlar, Marmara Bölgesi'ndeki kadar değil. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde maalesef hala kuraklık devam ediyor." dedi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğuna işaret eden Özdemir, "Aralıkta Marmara Bölgesi'ne alçak basınç sistemleri yani yağışlı sistemler geldi. Bundan dolayı da yağışları aldık ama halen kar kuraklığını yaşıyoruz. Sıkıntımız orada büyük. Yine ocak ayında da yeterli yağışları alamadık. Şubatın da yarısı bu şekilde geçecek." diye konuştu.

Özdemir, suyun tasarruflu kullanılmasının önemli olduğunu, barajlar dolu olsa da bunun yetmediğini söyledi.

Suyun idareli kullanılması gerektiğini belirten Özdemir, "Sanayi, okullar, kurumlarda aynı şekilde su tasarrufuna dikkat edilmesi lazım. Yağmur sularının biriktirilmesi lazım. Kullandığımız suyu tekrar kullanmamız gerekiyor. Bu suyun arıtılıp bir şekilde bahçe sulamasında ve diğer şeylerde kullanılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara'da Aralık Yağışları Yüzde 38 Arttı - Son Dakika

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