Marmara'da Müsilaj Krizi Gündemde

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ve İBB'nin bu sorunla ilgili neler yaptıkları konuşuldu.

İBB Meclisi, ocak ayı toplantılarının birinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj sorununu hatırlattı.

İstanbul'u 1994'ten 2019'a yılına kadar yönettiklerini ve müsilaj sorununu duymadıklarını aktaran Gökkuş, "Müsilajı da yeni öğrendik, bu dönemde öğrendik. Şimdi hatırlar mısınız temel atmama, temel kapatma törenleri yapıyorlardı. İşte o temelini kapattıkları arıtma tesislerini şimdi koşa koşa yapmaya çalışıyorlar ama nafile İstanbul'da müsilaj, Marmara'da müsilaj başladı." diye konuştu.

Felaket ortaya çıkmadan önleyici yatırımlarla çevre tedbirlerinin alınacağını belirten Gökkuş, "Sizin önleyici tedbirden anladığınız ise kazılan temelleri kapatmak, alınan tedbirleri, gelecek planlarını rafa kaldırmak. Sayın Başkan, mesele kaşık yarıştırmak değil. Bu konuda iş bilen adamlara kulak verin. Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza gidin, sorunu öğrenin ve hızlıca gereğini yapın. Marmara'yı da sizin insafınıza terk etmedik, etmeyiz ama sizde ne olur biraz taşın altına elinizi koyun, bu noktada biraz sorumluluk alın." ifadelerini kullandı.

"Haliç gibi Marmara'yı da kaderine mi terk ediyorsunuz?"

Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu müsilaj sorunuyla ilgili İBB'nin yaptığı çalışmaları soran Gökkuş, "Ya da şöyle mi söylemek lazım. CHP'nin selefi olan SHP'nin kaderine terk ettiği Haliç gibi Marmara'yı da kaderine mi terk ediyorsunuz? Biliyorsunuz bu müsilaj ortaya çıkınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerle beraber bir çalışma yaptı, bir eylem planı hazırladı ve devreye soktu." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, "Ben bu eylem planına göre yapmam gerekenleri yaptım." dediğini aktaran Gökkuş, son seçimde Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve İstanbul gibi birçok belediyenin CHP'ye geçtiğini hatırlatarak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Marmara'da müsilajla, deniz kirliliğiyle ilgili bir çalışmasını duymadığını söyledi.

Gökkuş, "Müsilaj sorununu çözebilmemiz için arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürmemiz lazım ama Sayın Başkan (İmamoğlu) ne yaptı? Projesi, bütçesi, ihalesi her şeyi tamamlanmış olan ileri biyolojik arıtma tesisinin temelini atmadı, bir de törenini yaptı. Temel atma töreni değil. Bu dönemde bir şeyler daha öğrendik, temel atmama töreni. Ondan sonra Marmara'nın problemlerini çözeceğiz." şeklinde konuştu.

İstanbul'da İBB kuruluşu İSKİ'nin arıtma tesislerine değinen Gökkuş, şunları kaydetti:

"İSKİ'nin toplam arıtma tesisi sayısı 90. Bu tesislerin sadece 14'ü ileri biyolojik arıtma tesisi. Bu 90 arıtma tesisinin kapasitesi ne kadar biliyor musunuz? 6 milyon 207 bin 365 metreküp. Sayın Başkanın, İBB'nin 2019-2024 yılları arasında yaptığı arıtma tesisi kaç tanedir? 3 tane. Peki kapasitesi ne kadar? Günlük 1500 metreküp. Ben çalışmayı yaparken yanlış mı bakıyoruz diye bir baktım, arkadaşlarla beraber çalışıyoruz, onlara da baktırdım. Evet 1500 metreküp. Toplam tesislerin kapasitesi 6 milyon 200 bin metreküp, Sayın Belediye Başkanının, 5 yılda yaptığı arıtma tesislerinin kapasitesi de 1500 metreküp. Yani bu şekilde mi İstanbul'u koruyacağız, bu yönetim anlayışıyla mı denizlerimizi muhafaza edeceğiz."

"Sadece 3 bin 999 bağımsız birimin dönüşümünü yapmışsınız"

Faruk Gökkuş, İBB'nin birçok Bakanlıktan daha büyük bütçe ve imkanlara sahip olduğunu söyledi.

İBB bütçesinin yüzde 90'ının merkezi hükümetten geldiğini anlatan Gökkuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, göreve geldiğinde yeni finansal kaynaklar bulacağı ve öz kaynakları artıracağı yönünde vaadi olduğunu ama bu sözünü gerçekleştiremediğini kaydetti.

İBB'nin, iştirakler ve bağlı kuruluşlar da dahil yaklaşık 1 trilyon bütçesi bulunduğuna değinen Gökkuş, İstanbul'da bir deprem gerçeği olduğunu belirtti.

İstanbul'da depremin, her an yaşanabilecek büyük bir sorun olduğunu belirten Gökkuş, "Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip ve özellikle de yapı stokunun yaşlı ve depreme dayanıksız olduğu İstanbul'da, kendi çalıştaylarınızda ifade edildiği üzere 'Hem İstanbul'u hem de Türkiye'yi diz çöktürecek bir felaketin eşiğindeyiz.' Zamanı meçhul ama gelişi muhakkak bir deprem gerçeği var." ifadelerini kullandı.

Gökküş, İBB'nin 2019 yılından bu yana depremle ilgili neler yaptığını sorarak, şöyle konuştu:

"İBB'nin 2019'dan bugüne kadar ki faaliyet raporlarını taradık. Ulaştığımız sonuç şu, sadece 3 bin 999 bağımsız birimin dönüşümünü yapmışsınız. 2019, 2024 yılları arasında projesi çizilen, temeli atılan ve teslim edilen birim sayısı yanlış duymadınız 3 bin 999. Bu hızda Sayın İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında söylediği gibi 100 yıldan çok daha fazla bir süre gerekir ki İstanbul'un binaları dönüşsün. Büyükşehir Belediye Başkanının ifadesinden anlıyoruz ki bu meselenin İBB tarafından çözümü imkansız ve bu ifadeler maalesef acı bir itiraftır. Depreme böyle mi hazırlanacağız? 5 yılda 4 bin konut. Arpa boyu yol almışız."