Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisi Arama Çalışmalarında İHA Kullanılıyor

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarında Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "UÇBEY" adlı yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) da kullanılıyor.
Kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında, kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin kayıp mürettebatı için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekipleri, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.
Arama faaliyetlerinin 8'inci gününde denizden 36, havadan 3, karadan 7 olmak üzere 46 farklı unsur görev alıyor.
Sahil Güvenlik uçağıyla Kapıdağ Yarımadası kuzeyindeki sahil hattı ile Bandırma Körfezi ve tüm arama kurtarma sahasının yüzey taraması yapılıyor.
Cisimlere optik yakınlaştırma özellikli kamerayla odaklanıyor
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait, dikey iniş ve kalkış özelliğine sahip insansız hava aracı "UÇBEY VTOL" ile arama kurtarma bölgesinin üzeri taranıyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından kontrol edilen İHA, mürettebatın kıyı kesimlerine sürüklenme olasılığını değerlendirerek, akıntı yönünde çalışma gerçekleştiriyor.
Kıyı kesimindeki renk farklılıklarına odaklanan İHA, havada 2 saat kalabiliyor.
UÇBEY, şüpheli gördüğü cisimlere optik yakınlaştırma özellikli kamerayla odaklanıyor.
Tespitler AFAD Koordinasyon Merkezi'ne bildirildikten sonra denizden botlar yönlendirilip, bu bölgede arama çalışması yapılıyor.
Ekiplerin UÇBEY ile 100 kilometrelik kıyı şeridinde yürüttüğü çalışmalar, AA ekibince görüntülendi.
51 metre derinlikte denizin tabanına oturdu
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandosu dalgıçlarının 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.
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