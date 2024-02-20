Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisi Enkazında İkinci Ceset Bulundu

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bulunan ikinci cesedin, çalışanlardan Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan geminin enkazında ve kıyıda aramalara devam ediliyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.
Dalgıçların uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Sahil Güvenlik botuyla Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.
Cesedin, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.
Kurşunlu'da karaya çıkarılan Tutuk'un cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Tutuk'un cenazesinin, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Urganlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kayıp diğer 4 personel için aramaları sürüyor
Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat'ta bulunmuştu
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.
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