Marmara Denizi'nde Müsilaj Mücadele Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Müsilaj Mücadele Denetimleri Sürüyor

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Çevre Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında kentsel atık sularının arıtılmadan dökülmesi nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3.3 milyon lira ceza kesti.

17.01.2025 11:05  Güncelleme: 11:08
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Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor

İSKİ'den sonra BUSKİ'den de Marmara'ya atık deşarjı

Şehrin atık suyunu arıtmadan Deliçay Deresi'ne döken Bursa Büyükşehir'e 3.3 milyon lira ceza kesildi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,,kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi'ne döken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa İl Müdürlüğü ekipleri 8 Ocak'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi'ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.

İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerine de kirlilik cezaları

Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin lira ceza uyguladı.

6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Belediyeler ileri biyolojik atık su tesislerini kurmadı

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı. 26 Aralık'ta bir kez daha Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.

Marmara Denizi\'nde Müsilaj Mücadele Denetimleri Sürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Müsilaj Mücadele Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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