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Marmara Kariyer Fuarı iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak

Marmara Kariyer Fuarı iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

24.04.2025 15:46
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Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 28 ve 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenecek fuar, iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak.

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, etkinliğin "Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı" olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Fuarın 5 ay süren titiz çalışma sonucu hazırlandığını belirten Aksoy, etkinliğin, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve meslek odaları işbirliğinin anlamlı bir örneğini temsil ettiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da gençlerin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmanın, sadece bireysel başarının değil ulusal vizyonun da temelini oluşturduğunu dile getirdi.

"Fuar, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise fuarın sadece kariyer etkinliği değil, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek gençlerin potansiyelini keşfettiği, iş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprü olduğunu ifade etti.

Cantürk, geçen hafta itibarıyla fuarda bulunan tüm stantların dolduğunu, katılımcı firma sayısının 1000'e çıktığını bildirdi.

Fuarda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Cantürk, "MARMARAKAF sadece bir kariyer fuarı değildir, Türkiye'nin yarınlarına yapılan en büyük stratejik yatırımlardan biridir çünkü burada sadece CV'ler değil, hayaller kurulacak. Sadece iş görüşmeleri yapılmayacak, gelecek de inşa edilecek." diye konuştu.

Cantürk, mobil uygulama üzerinden yürütülecek çalışmalarda gönüllü öğrencilerin destekleriyle fuar süresince toplanan verilerin, farklı disiplinlerden akademisyenlerce değerlendirileceğini, uluslararası platformlarda yayımlanabilecek nitelikte bilimsel araştırma yürütüleceğini söyledi.

Fuara üst düzey yetkililerin katılmasını beklediklerini ifade eden Cantürk, katılımcıların deneyimlerini gençlere aktaracağını belirtti.

Cantürk, Türkiye'nin en önemli ve önde gelen firmalarının fuarda olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

" OSB'ler, bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları, kamu bankalarının yanı sıra ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, BAYKAR, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, BOTAŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), TRT Akademi, Kütahya Seramik, Aisin Otomotiv, ebebek, Bosch, Ford Otosan, Daikin Türkiye, Hyundai, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Anadolu Ajansı, Prometeon Türkiye, Türk Traktör, Türk Telekom, Tüpraş gibi çok önemli şirketler 2 gün boyunca bizimle olacak."

Prof. Dr. Cantürk, fuara ev sahipliği verilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine, desteklerinden dolayı Vali İlhami Aktaş'a, Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'a ve 14 paydaş üniversiteye teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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