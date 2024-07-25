Marmara Sahillerinde Denize Girilebilir Raporu - Son Dakika
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Marmara Sahillerinde Denize Girilebilir Raporu

Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan deniz suyu kirlilik ölçümlerinde 24 plajda kirlilik tespit edilmedi.

25.07.2024 00:27
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Marmara sahilleri için sevindiren rapor

Bursa'nın tüm plajlarında denize girilebilir

24 plajda da deniz suyunda kirlilik tespit edilmedi

BURSA - Bursa'da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Temmuz ayı birinci tur deniz suyu kirlilik ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Yapılan analizlerde deniz suyundan alınan numunelerin 22 plajda değerlerin altında, 2 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

Bursa'nın "iyi ve orta" deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle:

Büyükşehir Belediyesi Gemlik Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Küçükkumla Halk Plajı, Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Gemsaz Halk Plajlarında 'iyi kalite su' belirlenirken Büyükşehir Belediyesi Kumsaz Halk Plajı 'orta kalite su', Büyükşehir Belediyesi Mudanya Eğerce Halk Plajı, Büyükşehir Mesudiye Halk Plajı, Büyükşehir Eşkel Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajlarında 'iyi kalite su' tespit edilirken, Altıntaş Halk Plajı 'orta kalite su' Karacabey Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında 'iyi kalite su', İznik Gölü Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü ve Orhangazi Halk Plajı 'iyi kalite su' olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Marmara Sahillerinde Denize Girilebilir Raporu - Son Dakika

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