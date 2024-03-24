Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Son Dakika › Güncel › Marmara ve Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Saldırıya maruz kalan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve demokrasiye yönelik bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağını vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'de yaptığı konuşmada, İstanbul'u almanın Türkiye'yi almak anlamına gelmediğini belirtti.
Konya'da bir zincir marketin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit ederek kasada bulunan parayı alarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, zanlının eşkali belirlemek ve güvenlik kameralarını incelemek için çalışmalara başladı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gişelere çarptıktan sonra takla atan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda gişe trafiğe kapatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı.
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