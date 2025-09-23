İstanbul\'a yağış geliyor! Gün bile verildi

Marmara Bölgesi, hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji uzmanları, perşembe günü başlayacak yağışların 4 Ekim'e kadar sürebileceğini belirtiyor.

"SICAKLIKTA 10 DERECELİK DÜŞÜŞ OLABİLİR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklendiğini söyledi:

"Şu anda sıcaklıklar 24-25 dereceler civarında. Önümüzdeki günlerde neredeyse 10 derecelik bir düşüş ihtimali var. Perşembe itibarıyla Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Yağışların 4 Ekim'e kadar sürmesiyle sıcaklıkların düşmesini öngörüyoruz."

"KAR YAĞIŞINDA AZALMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Uzun vadeli iklim trendlerine de dikkat çeken Demirhan, Türkiye genelinde ve özellikle Marmara'da yağışlarda azalma görüldüğünü vurguladı:

"Uzun vadede yağışlarda azalma, sıcaklıklarda ise artış bekleniyor. Bununla birlikte toplam kar yağışlarında da iki ila beş milimetre arasında azalma ihtimali çok yüksek."

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de benzer uyarılarda bulunmuştu. Açıklamada, hafta ortasına kadar havanın güneşli olacağı, sıcaklıkların 26-28°C aralığında seyredeceği, perşembe günü itibarıyla ise İstanbul'un yeniden serin ve yağışlı hava ile karşılaşacağı kaydedildi.