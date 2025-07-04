Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı Açıldı - Son Dakika
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Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı Açıldı

Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı Açıldı
04.07.2025 17:56
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Bahçelievler Belediyesi, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia'nın anısını yaşatmak için parkı açtı.

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak amacıyla Genç Parkı'nın ismini 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı' olarak değiştirdi. Parkın açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Mattia Ahmet Minguzzi gerçekten bir sembol. O gülüşü, heyecanı, özgüveni bizlere çok güzel şeyler hatırlatıyor. Pırıl pırıl gençlerin neler ifade ettiğini hatırlatıyor" dedi.

Bahçelievler Belediyesi, Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak amacıyla, Genç Parkı'nın ismini 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı' olarak değiştirdi. Bugün gerçekleştirilen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış kapsamında, Mattia Ahmet Minguzzi anısına 25 kaykay ve 100 bisiklet gençlere hediye edildi. Dağıtımlar, Bahçelievler Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan başvurular arasından çekilişle belirlendi.

BAKAN BAK: AKRAN ZORBALIĞININ YAKINDAN TAKİPÇİSİYİZ

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Mattia Ahmet Minguzzi gerçekten bir sembol. O gülüşü, heyecanı, özgüveni bizlere çok güzel şeyler hatırlatıyor. Pırıl pırıl gençlerin neler ifade ettiğini hatırlatıyor. 5 ay oldu. Aileye tekrar başsağlığı diliyoruz. Bizler de bunu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu yakından takip ediyor. Bundan yaklaşık iki ay önce, Pendik'te de bir açılış yaptık. Orada da ismini vermiştik. Çünkü pırıl pırıl bir genç, sporun içerisinde olan bir genç. Bana göre kaykayı ile burada da özel figür çiziyor. Ailenin dik duruşu gerçekten çok kıymetli. Biz özellikle akran zorbalığı ve sokaklarda yaşadığımız bu süreci çok yakından takip ediyoruz. Özellikle de bakanlıklar olarak çok yakından çalıştığımız bir konu. Tabii ailelerimize de çok büyük görev düşüyor" dedi.

Bak, "Ailelerin öncelikle çocuklarıyla çok yakından ilgilenmesi ve konuşması gerekiyor. Sevgi bedava. Her ailenin çocuğuna sarılması, onunla güzel şeyleri paylaşması ve onu dinlemesi lazım. Onu dinleyince sorunlarını, ifade etmek istediklerini, beklentilerini dinleyebiliyorsunuz, algılayabiliyorsunuz. Siz dinlemezseniz başkaları dinliyor. O başkaları başka yönlere yönlendiriyor. Kötü alışkanlıklara, içinden çıkamayacağı durumlara, kötü süreçlere aktarıyor. Aile olarak çocuklarımıza sahip çıkacağız, onlarla konuşacağız, sarılacağız. Kritik noktalardan bir tanesi bu. Bağımlılıkla mücadele de en önemli noktalardan bir tanesi bu. Aile bireyi olarak çocuğunuzu yakından takip edip onun hedeflerini dinlemeniz lazım. Sorunlarını dinlemeniz lazım. İsteklerini dinlemeniz lazım. Bu çok önemli. Tabii okullarda o akran zorbalığını görüyoruz. Filmlere özenmek gibi hareketlerle de gençlerin bir şekilde kötü yönde değiştiğini görüyoruz. Bunun için tabii mahallenin büyüklerine iş düşüyor. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızı yaz spor okullarına davet ediyoruz. Spor kurslarımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bak son olarak şunları söyledi:

"Yeşil vatan için mücadele eden orman işçileri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Orman yangınları için dikkatli olacağız. Piknik yaparken dikkatli olacağız. Ateş yakmayalım, ormanları temiz tutalım. Bu bir seferberlik. İnşallah bu mücadelede ülkemiz başarılı olacak. Geçmiş olsun diliyoruz."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Bu olay hepimizin içine kendi çocuğumuz gibi oturdu. Mattia Ahmet artık bir sembol değil gerçek bir kahramandır. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin serserilikten uzak yetişmesini sağlamak istiyoruz. Sporu ve sanatı bu yüzden önemsiyoruz. Eğitim zaten vazgeçilmez şartımız. Dördüncü şartımız ise muhakkak bir vicdan fikrini verecekler. Vicdan fikriyle iyilikle büyüyecekler" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de "En baştan beri mücadeleye hiç durmadan devam ediyoruz. Birçok çocuğumuz oldu. Bir sürü çocuklar bize mesaj atıyor: 'Yasemin abla ayakta dur' diye. Bu hepimizin mücadelesi. Onlar için ayakta durmaya çalışıyoruz. Tabii ki kolay değil. Hala çok acı çekiyoruz. Ama Allah güç veriyor. Ahmet'in de eli her zaman omuzumuzda." dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı Açıldı - Son Dakika

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