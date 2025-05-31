"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı - Son Dakika
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"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı

"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Bursa\'da anıldı
31.05.2025 22:46
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Bursa'da "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bursa'da "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde Ulu Cami'den toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ellerinde Türkiye ile Filistin bayrakları ve dövizlerle yürüdü.

Etkinlikte ayrıca çocuklarda Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için sloganlar atarak yürüyüşe destek verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşan Mavi Marmara Gazisi Abdullah Arslan, Mavi Marmara'nın yola çıkış amacının tamamen insani yardım olduğunu söyledi.

Arslan, İsrail'in saldırısının tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini ifade ederek, "İsrail, her katliamında iftira atarak kendini meşrulaştırmaya çalışıyordu. Ancak Mavi Marmara saldırısı, bu vahşetin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.Gazze'ye ulaşamasak da, tüm dünyaya zalimlerin kim olduğunu gösterdik." dedi.

İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Adem Demir ise 7 Ekim'den bu yana yüzlerce tır insani yardımın Gazze'ye ulaştırıldığını, 2009'dan bu yana faaliyette olan Gazze Ofisi aracılığıyla her gün 180 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığını belirtti.

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini aktardı.

Armağan, 60 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği 125 bine yakın kişinin ise yaralandığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne acı ki şehit sayısı her gün ve her saat artıyor. Resmi rakamlara göre, İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle 1 milyon 900 bin sivil Gazze içerisinde en az bir kere göçe zorlandı. Siyonistler, Gazzelileri zorla göç ettirdiği yerlerde de rahat bırakmıyor. Şu ana kadar defalarca kez sivillerin kaldığı çadırlar ve yerleşim yerleri bombalandı. Çok sayıda Gazzeli kardeşimiz yanarak şehit oldu. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Mesleklerini icra eden 220 gazeteci ve 1000'den fazla sağlık çalışanı da siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldığını belirten Armağan, "81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı. Yaralılar ve hastalar, sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremiyor ve hayatlarını kaybediyor. Yaklaşık 300 sağlık çalışanı da İsrail hapishanelerinde esir bulunuyor." dedi.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Gazze, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Mavi Marmara' saldırısında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı - Son Dakika

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