Mavi Vatan şiiriyle çifte birincilik - Son Dakika
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Mavi Vatan şiiriyle çifte birincilik

Mavi Vatan şiiriyle çifte birincilik
04.07.2026 12:45
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İzmir'de denizcilik lisesi öğrencisi Onur Kaya, Kabotaj Bayramı'nın 100. yılında yazdığı 'Mavi Vatan' şiiriyle il ve ilçe birincisi oldu. Babasını kaybeden ve annesinin fedakarlıklarıyla büyüyen Kaya, şiir yazmayı kendini tamamlayan bir oda olarak görüyor.

İZMİR'de denizcilik lisesi öğrencisi Onur Kaya (14), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen meslek liseleri arası şiir yarışmasında kendi yazdığı 'Mavi Vatan' şiiriyle hem il hem ilçe birincisi oldu. Okulunda örnek öğrenci seçilen Kaya, "Kendimi şiir yazarken çok iyi hissediyorum; onları adeta kendimi tamamlayan bir oda gibi görüyorum" dedi.

İzmir'de Konak Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Onur Kaya, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen meslek liseleri arası Kabotaj Şiir Yarışması'nda başarı elde etti. Kaleme aldığı 'Mavi Vatan' başlıklı şiiriyle hem ilçe hem de il genelinde birincilik ödülüne layık görülen Kaya, akademik başarısı ve disipliniyle de okulunda 'örnek öğrenci' seçilerek madalya aldı. Küçük yaşta babasını kaybeden ve annesinin fedakarlıklarıyla büyüyen Kaya'nın azmi, çevresindekilere örnek oluyor.

Duygularını ve iç dünyasını genellikle şiirlerle ifade ettiğini belirten Onur Kaya, kazandığı çifte birinciliğin ardından yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Kaya, "Denizlerdeki bağımsızlık mücadelesini ve denizcilerimizin emeğini anlatmak istedim. Daha önce de kendi yazdığım şiirler oluyordu. Kendimi şiir yazarken çok iyi hissediyorum; onları adeta kendimi tamamlayan bir oda gibi görüyorum. Yarışma sonucunu öğrendiğimde çok mutlu oldum ve duygulandım. Çünkü bu başarı sadece bana ait değil. Annem yıllarca büyük emek verdi, öğretmenlerim bana güvendi. Bu ödül, onların emeğine çok güzel bir karşılık oldu" dedi.

'KARDEŞLERİME BABALIK YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Hayat hikayesini ve ailesinin verdiği yaşam mücadelesini anlatan Kaya, beş çocuklu bir ailede büyüdüğünü söyleyip şöyle devam etti:

"Babamı 10 yaşındayken kaybettim. Sonrasında hiçbir akrabamızdan yardım görmedik. Annem gece gündüz temizliğe giderek bizi geçindirmeye çalıştı. Eğer bugün burada durabiliyorsam, annemin üzerimdeki emeği çok büyüktür. İki küçük kardeşimin metabolizma hastalığı var; özel öğrenim desteği alıyorlar. Yağ değerleri yükseldiğinde ölüm riskleri artıyor. Babamın yokluğunda onlara ağabeylikten öte, babalık yapmaya çalışıyorum. Annemin bana olan güvenini boşa çıkarmamak adına elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

'DENİZCİLİK KARİYERİNDEN SONRA HEDEFİM PSİKOLOG OLMAK

Kızılay ve Kadınları ve Çocukları Yaşatma ve Koruma Derneği (KAÇOK) gönüllüsü olduğunu da ifade eden Kaya, bu derneklerin maddi manevi katkıları ile öğrenim hayatına devam edebildiğini belirtip, "Her gencin elindeki imkanlar aynı olmuyor. Bu tür dernekler fırsat eşitliğini güçlü bir şekilde yükseltmeye yarıyor. Eğitim hayatımda denizcilik alanında ilerleyip, belirli bir kariyer yaptıktan sonra, ilgi duyduğum edebiyat alanına yönelmek ve psikolog olmak istiyorum. Annemi rahat ettirmek benim en büyük önceliğim" diye konuştu.

'ONUR BİZİM EN YETENEKLİ OĞLUMUZ'

KAÇOK Gönüllüsü Neşe Olcay Hünerli ise Onur ile tanışma süreçlerini ve yürüttükleri projeyi şu sözlerle aktardı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay'ın ortak yürüttüğü, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik 'Kılavuz Kaptan' projesi kapsamında Onur ve ailesiyle tanıştık. Evdeki 5 çocuktan en yeteneklisi Onur'du. Hem spora hem de yabancı dile karşı olağanüstü bir yeteneği var. Yaklaşık 5 yıldır onun ve kardeşlerinin hayalleri üzerine çalışıyoruz. Gemi adamlığı hayalini gerçekleştirebilmesi için Karşıyaka'daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik ve hedeflerine giden yolları açmaya çalıştık. Anne tek başına 5 çocukla büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Biz oğlumuzdaki bu parlak geleceği gördüğümüz için eğitim öğretim döneminde ona yardımcı olarak köprü olmaya çalıştık. Onun başarılarına tanıklık etmek bizleri son derece mutlu ediyor."

KAYA'NIN BİRİNCİLİK GETİREN 'MAVİ VATAN' ŞİİRİ

Yarışmada il ve ilçe birinciliği kazanan 14 yaşındaki Onur Kaya'nın törende okuduğu ödüllü şiiri 'Mavi Vatan' ise şu dizelerden oluştu:

"Karadeniz'den Ege'ye uzanır mavi bir iz/ Dalgalar anlatır, dinler gökyüzü ve deniz/ Ecdadın bir emaneti çevremizi saran deniz/ Yüreklerde büyüyen bir sevda bu tarifsiz/ Martılar çizer göğe özgürlüğün izini/ Kıyılarda yaşatır tarihimizin sesini/Akdeniz'in derininde dalgalanır bir umut/ Türk'ün sarsılmaz iradesiyle aydınlanır ufuk/ Ufuklardan yükselirken bağımsızlığın sesi/ Denizlerde yankı bulur bir milletin nefesi/ Mavi vatan bildiğimiz bu sonsuz enginlikte/ Her dalga bir yemin taşır derinlikte/ Sular çekilir, silinmez kıyılardaki iz/ Her dalgada yeniden doğan bir gücüz biz/ Fırtına kopsa da yılmayız hiçbir zaman/ Her liman bir hikayedir, her kıyı bir destan/ 1 Temmuz güneşinde doğan kutlu emanet/ Kabotajla mühürlendi denizlerde hakimiyet/ Bir asır sürmekte denizlerde bu nöbet/ Köklü geçmişten geleceğe hepimizden emanet/ Rotamız hürriyettir, pusulamız cumhuriyet/ İçimizde büyütürüz çalışkanlık ve cesaret/ Ne fırtına söndürebilir bu gönüldeki imanı/ Üç tarafı denizlere mühürlü bu milletin yarını/ Al bayrak göklerde özgürlüğün nişanı/ 100 yıldır denizlerde sürer bağımsızlık destanı."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mavi Vatan şiiriyle çifte birincilik - Son Dakika

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