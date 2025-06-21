Mbella'dan İran ve İsrail'e Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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Mbella'dan İran ve İsrail'e Müzakere Çağrısı

21.06.2025 12:52
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İİT Dışişleri Bakanları toplantısında Mbella, İran ve İsrail'e çatışmaları sona erdirip müzakerelere başlamaları için çağrı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) önceki Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın sonlandırılması ve her iki tarafın da müzakerelere başlaması için çağrıda bulundu.

"Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumunun ilk günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programla başladı.

Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella, toplantının düzenlenmesi için gösterilen çaba ve misafirperverlikten dolayı Türk makamlarına teşekkürlerini ve şükranlarını sundu.

Türkiye'nin batı ile doğu arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Mbella, İİT'de üstlendiği görev ve sahip çıktığı değerlerden dolayı Türkiye'yi tebrik etti.

İran ve İsrail'e müzakerelere başlama çağrısı

Mbella, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarına işaret ederek, kendi dönem başkanlığının "çetrefilli uluslararası konjonktürde geçtiğini" söyledi.

Bakan Mbella, "İran ve İsrail'i karşı karşıya getiren çatışma karşısında bir an önce çatışmaların sonlandırılması ve her iki tarafa da müzakerelere başlaması, diyalog tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mbella, başkanlığı boyunca İslam ümmeti olarak, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların kınanması, Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaştırılması, müzakerelerin kalıcı barışa götürülmesi gibi bir dizi eylemi hayata geçirdiklerini anlattı.

Cidde'de düzenlenen konferansta Çad Havzası'nda yerinden edilen kişilerin mağduriyetinin azaltılması için 1 milyar 100 milyon dolar toplandığını belirten Mbella, bu meblağın hedeflenenden 100 milyon dolar daha fazla olduğunu dile getirdi.

"BM'den hemen sonra İslam İşbirliği Teşkilatının çok daha etkili hale getirilmesi çok önemli olacaktır"

Mbella, İİT İnsani Yardım Fonu'nun kurulmasının önemine değinerek, ülkesinin dönem başkanlığı süresince, Dakar ile Sudan arasında demir yolu çalışmaları gibi birçok önemli kararın alındığı toplantının gerçekleştirildiğine işaret etti.

2025-2036 dönemi için yapılan toplantıların, İİT'nin çalışmalarını hızlandırmaya vesile olacağını vurgulayan Mbella, "Bir sonraki dönem için de Aralık 2025 tarihinde nihai kararı alacağız." ifadesini kullandı.

Mbella, bundan sonraki dönemde İİT kapsamında somut bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının olacağını belirterek, "O yüzden de değerli mevkidaşıma (Dışişleri Bakanı Hakan Fidan) bundan sonraki dönem başkanlığında bu mekanizmaların kullanılması yönünde salık vermek isterim ki bunlar kurumsal değer kazansın." dedi.

İİT'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalarda çok önemli ve bilgelik, sabır ve diyalog sayesinde ilerlemenin sağlanabileceğini vurgulayan Mbella, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla zaten başlatılan, Teşkilatımızın reformuyla ilgili sürecin tamamlanması elzemdir. Birleşmiş Milletler'den hemen sonra İslam İşbirliği Teşkilatının çok daha etkili hale getirilmesi çok önemli olacaktır ve aslında bizden beklenen cevapları biz de bu şekilde dünyanın da beklediği şekilde dünyaya sunabiliriz."

"Adalet ve dayanışma içinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, hiçbir ayrılık göstermeksizin"

Mbella, ülkesinin dönem başkanlığına değinerek, "Saygıdeğer Genel Sekreter'e ve Teşkilatın tüm organlarına, tüm personele teşekkür etmek isterim çünkü Kamerun Cumhuriyeti'ne gerçekten çok önemli bir destek sağlandı ve bize gösterilen bu güvenden dolayı müteşekkir olduğumuzu söylemek isterim ve hepinize gönülden teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne de teşekkür eden Mbella, "Bugün İstanbul'da ikinci kez bu toplantıya ev sahipliği yapmayı kabul ettiler. Dolayısıyla saygıdeğer Hakan Fidan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Mbella, Bakan Fidan'ın oy birliğiyle İİT'nin 51. Dönem Başkanı seçildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendisine ülkemin her zaman her konuda destek sağlayacağını, ortak kazanımlarımızın daha da pekiştirilmesi için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Buradaki tüm üye devletlere ve tüm kuruluşlara, İslam İşbirliği Teşkilatı ekosistemini oluşturan herkese gerekli tüm desteği sağlayacağımızı bildirmek isterim. Adalet ve dayanışma içinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, hiçbir ayrılık göstermeksizin. İslam İşbirliği Teşkilatımız çok yaşasın. Uluslararası işbirliği çok yaşasın."

Mbella'nın konuşmasının ardından büro seçimi ve devir teslim töreni yapıldı.

Bakan Mbella, devir teslim töreni sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı anons ederek, İİT Dönem Başkanlığının Türkiye Cumhuriyeti'ne devredildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mbella'dan İran ve İsrail'e Müzakere Çağrısı - Son Dakika

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