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MEB, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Uygulayacak

MEB, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\'ni Uygulayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayınladı.

17.08.2024 13:32
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayınladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin genelge yayınlandı. Model, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başlatılırken, öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından üç gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak.

Eğitimler branş temelli planlanacak

Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacak. Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.

Genelgeye göre, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idarelerince hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri sağlanacak, ilgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin mutlaka branşlarında eğitim almaları sağlanacak. Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlayarak derslere girebilecek.

Tüm kademelerdeki okul yöneticileri ortak metni inceleyecek

Planlama dahilinde tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni incelemeleri sağlanacak. Yöneticilere yönelik eğitimlerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleri ile ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek, okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda eğitime tabi tutulacaktır. İlgili eğitimler, 1 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

Genelgeye göre, zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda öğretim programları ve ders kitapları göz önünde bulundurularak modelde yer alan tüm bileşenlerin etkin ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak planlamalar yapılacak.

Bu kapsamda planlama ve uygulama yapılırken temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimler dikkate alınacak. "Erdem-değer-eylem" çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve sistem düşüncesi olarak yapılandırılan okuryazarlık becerilerini içeren programlar arası bileşenler, zenginleştirme ve destekleme olmak üzere ikiye ayrılan farklılaştırma uygulamaları temel alınacak. Temel kabuller, öğrenme kanıtları, ön değerlendirme, köprü kurma, öğrenme öğretme uygulamaları, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınacak.

Ayrıca okul temelli planlama kapsamında etkinliklerde öğrenci katılımını destekleyici, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye imkan tanıyan ve öğrencilerin bütüncül gelişimini amaçlayan çalışmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme olarak yer alan program dışı etkinlikler dikkate alınacak.

Öğrenme becerilerinin kazandırılması...

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapısı gereği her tür yerel şart ve imkAnda uygulamaya müsait olduğu göz önünde bulundurularak öğretim programlarının öğrenme çıktılarının gerektirdiği beceriler azami düzeyde öğrenciye kazandırılacak şekilde planlama yapılacak.

Genel eğitim programı uygulayan özel eğitim okullarında/sınıflarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları uygulanacak, öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de BEP'ler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak hazırlanmış Özelleştirilmiş Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı'nın özel eğitim okullarında uygulanması sağlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra öğrenme eksiklikleri ve eğilimlerine ilişkin veri oluşturacak şekilde planlanmalıdır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; beceri odaklı, öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve geri bildirim sağlayan geliştirici bir yapıda olacak şekilde yürütülecek.

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütülecek olup eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf içi ölçme uygulamaları hariç öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak ve onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.

Sınıf içi ölçme kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınavları öğrenme çıktıları esas alınarak bilgi ve beceri bütünlüğünü ölçecek şekilde eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanıp uygulanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda uygulama birlikteliğinin sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi amacıyla derslerin yıllık planları eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince, Bakanlıkça yayımlanacak örnek yıllık çerçeve planlar dikkate alınarak hazırlanacak.

Yıl içinde yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan öğretim programlarına yönelik görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemine (TTKB-İDES) işlenecek. Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarına ait ders kitapları ile eğitim araç gereçlerine ilişkin görüş ve öneriler ilgili ders kitabının arka kapağındaki karekod üzerinden TTKB-İDES'e işlenecek.

Öğrencilerin okudukları eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacak

İlkokul, ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk dili ve edebiyatı derslerinde, yaygın edebi türler arasından seçilmek kaydıyla ilgili sınıflar düzeyinde her dönem iki, öğretim yılı boyunca toplam dört eser okunacak ve bir eleştirel film analizi yapılacaktır. Öğretim programı kapsamında değerlendirmeye tabi olacak dört eserin dışında da öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Söz konusu eserlerin seçiminde telif hakları ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hususlara özen gösterilecek. Okunacak eserlerin ve izlenecek filmlerin belirlenmesinde öğretim programında yer alan metin seçimi ölçütleri dikkate alınacak.

Eserlerin bu ölçütler doğrultusunda zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak belirlenmesi; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları ekinde yer alan Eleştirel Okuma, Dinleme/İzleme Formu kullanılarak öğrencilerin okudukları ve dinledikleri/izledikleri eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacak. Değerlendirmeler dönem sonunda verilecek iki performans notundan biri olacak.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: MEB, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Uygulayacak - Son Dakika
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