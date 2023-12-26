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MEB'in Cumhuriyet'e Doğru Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
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MEB'in Cumhuriyet'e Doğru Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu Ankara'da yeniden seyirciyle buluştu. Oyunda, Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatılıyor.

MEB\'in Cumhuriyet\'e Doğru Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu
26.12.2023 - 22:29,
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu Ankara'da yeniden seyirciyle buluştu.

MEB Şura Salonu'ndaki gösterime çok sayıda davetli katıldı.

Oyunda, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatılıyor.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, orijinal müzikleri Selim Atkan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş yapıyor.

Oyunun başrollerini ise Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor.

İlk olarak 25 Kasım'da Ankara MEB Şura Sahnesi'nde perdelerini açan oyun, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir ve İstanbul'da da sahnelendi.

Oyuncu Volkan Severcan, oyunun bitiminde yaptığı konuşmada, projenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in rektörlük döneminde başlatıldığını ancak Kovid-19 döneminde durduğunu anlattı.

Tekin'in, bakanlık görevine getirildiğinde söylediği ilk şeyin, "oyunun Cumhuriyet'e uyarlanması olduğunu" belirten Severcan, "Sahnede 110 kişi sizlere performansı gerçekleştirdik. Bugünün bir başka önemi var; 27 Aralık 1919'da Atatürk Ankara'ya ayak basmıştı, 26 Aralık'ta da bunu alkışlarımızla kutluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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