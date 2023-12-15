MEB\'in sahneye koyduğu "Cumhuriyet\'e Doğru" tiyatro oyunu 8 ilde seyirciyle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu bugüne kadar 8 ilde sahnelendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 25 Kasım'da Ankara MEB Şura Sahnesi'nde perdelerini açan, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de de sahnelenen oyun, 19 Aralık saat 21.00'de İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, 110 kişilik kadroyla sahnelenen oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsü anlatılıyor.

Bir bölümünde Gazzeli çocukların yaşadığı trajediye de değinilen oyunda, öğretmeni, 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreci anlatıyor.

Kurtuluş Savaşı'nı, Milli Mücadele kahramanlarını, Türk milletinin kanının son damlasına kadar savaşını dinleyen Ali, oyunda öğretmenine "Savaş çok kötü bir şey öğretmenim." derken, bugün dünyanın gözü önünde yaşananlara atıfta bulunan öğretmen ise Ali'yi onaylayarak "Savaşta en çok çocuklar üzülür. Tıpkı bugün öksüz, yetim kalan, şehit düşen Gazzeli çocuklar gibi…" ifadesini kullanıyor.

Orijinal müzikleri Selim Atkan'a ait olan, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyunun başrollerinde, Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan gibi usta oyuncular yer alıyor.