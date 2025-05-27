Medeniyet Teknopark, Asya\'da Teknoloji İş Birliği Gezisinde

MEDENİYET Teknopark, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim vizyonuna katkı sunma hedefiyle yürüttüğü uluslararası iş birliği çalışmaları kapsamında, Malezya ve Singapur'u kapsayan bir iş gezisi gerçekleştirdi. Genel Müdür Ali Ramazan Tak liderliğinde, girişimci firmalardan oluşan 10 kişilik heyet, bölgedeki öncü kurumlarla temas kurarak teknoloji, girişimcilik ve yatırım alanlarında çok boyutlu görüşmeler yaptı.

Ziyaret boyunca 12'nin üzerinde kurumsal iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi. Heyet, 4 farklı üniversiteyi ziyaret ederek akademik ilişkileri güçlendirmeyi hedefledi. Ayrıca, 5 ayrı kurumsal yapıyla iş birliği toplantıları yapıldı ve iki yatırım kurumu ile görüşmeler gerçekleştirildi. Program kapsamında 50'yi aşkın firma ile birebir görüşmeler yapılarak, potansiyel ortaklıkların temelleri atıldı. Ayrıca çip teknolojisi, kart tasarımı ve dijital bankacılık gibi alanlarda önemli iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

İLK DURAK KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ

Programın ilk durağı, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik Müsteşarı, Ticaret Müşaviri, Hazine ve Maliye Müşaviri, Eğitim Temsilcisi ve diğer diplomatik yetkililerle yapılan toplantıda, bölge ekonomisi ve iş yapma kültürüne dair konular masaya yatırıldı.

CYBERJAYA'DA YOĞUN TEMASLAR

Malezya'nın teknoloji ve inovasyon üssü olan Cyberjaya bölgesinde gerçekleştirilen kurumsal ziyaretlerde, ilk olarak Cyberview Sdn Bhd ile yapılan görüşmelerde daha önce başlatılan iş birliği süreci derinleştirildi. Taraflar, girişimcilik, teknoloji transferi ve Ar-Ge tabanlı projelerde somut adımlar atmak konusunda mutabık kaldı.

Heyet, daha sonra Turkish Aerospace Malaysia ofisini ziyaret ederek savunma ve havacılık teknolojilerinde Türk mühendisliğinin bölgedeki yansımalarını yerinde inceledi. Ziyaret, milli teknoloji hamlesinin uluslararası alandaki etkisini gözler önüne serdi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ VE AR-GE ZİYARETLERİ

Multimedia University (MMU) ile yapılan görüşmelerde, üniversite-sanayi iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve ortak girişimcilik projeleri gündeme geldi. TM R&D (TM Research & Development ) merkezinde ise yapay zeka, dijital dönüşüm ve akıllı şehir uygulamaları gibi alanlarda sürdürülebilir ortak proje olanakları değerlendirildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ POLİTİKALAR MASAYA YATIRILDI

Ziyaretin önemli duraklarından biri de Malezya'da kamu-özel sektör iş birliklerini teşvik eden MIGHT Malaysia (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) oldu. Görüşmelerde, devlet destekli teknoloji fonları, inovasyon stratejileri ve ileri teknolojiye yönelik politikalar ve Türkiye-Malezya arasında olası stratejik iş birlikleri ele alındı.

MDEC VE YATIRIM EKOSİSTEMİNE AÇILIM

Malezya'nın dijital dönüşümüne yön veren, Malezya Dijital Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ile gerçekleştirilen toplantılar, Medeniyet Teknopark'ın uluslararası iş birlikleri vizyonunun önemli bir kilometre taşı oldu. Görüşmelerin ardından girişimcilerle B2B buluşmalar düzenlendi; yeni ürün geliştirme ve ortak projelere yönelik iş birliklerinin temeli atıldı.

Ayrıca, yatırım odaklı bir durak olan Hasan VC ile yapılan görüşmede, girişimciler projelerini tanıtma fırsatı bulurken, bölgedeki yatırım olanakları üzerine kapsamlı bilgi alışverişi sağlandı.

MDEC adına konuşan Fifi Azmil, ziyaretin stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ofisimizde Medeniyet Teknopark ekibini ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bu, Malezya şirketleri ile Türk kuruluşları arasında ortaklıklar ve iş birlikleri aramak için güzel bir başlangıç oldu. Görüştüğüm şirketler toplantıların çok verimli geçtiğini belirtti. Medeniyet Teknopark ile bu iş birliğini sürdürebileceğimizi ve gelecekte daha fazla ortaklık görebileceğimizi umuyorum."

'Yeni ufuklara doğru güçlü adımlar'

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Malezya ve Singapur ziyaretimiz, sadece bir iş gezisi değil; aynı zamanda teknoloji diplomasisinin, girişimcilik vizyonunun ve küresel iş birliğinin sahaya yansımasıydı. Her bir görüşme, vizyonumuzu pekiştirdi ve yeni fırsatlara ulaşmamız için kapılar araladı. uluslararasılaşma yolculuğumuz, kararlılıkla devam edecek."

ASYA SEYAHATİNİN İKİNCİ DURAĞI SİNGAPUR OLDU

Medeniyet Teknopark, girişimcilik ekosistemini uluslararası boyuta taşımak amacıyla Singapur'da bir dizi temas gerçekleştirdi. Girişimciler, teknoloji ve inovasyonun merkezi olan bu şehir devlette hem diplomatik görüşmelere hem de sektörel etkinliklere katılarak küresel iş birliklerinin kapısını araladı.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'ni ziyaret eden heyet daha sonra Singapur teknoloji sektörünün çatı kuruluşlarından biri olan SGTech ile ön görüşmeler gerçekleştirdi. Programın en önemli ayağını ise Asia Tech fuarına katılım oldu. Teknoloji dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan bu etkinlikte, Medeniyet Teknopark heyeti, girişimcilerinin son teknoloji ürün ve hizmetleri yerinde inceleyerek; uluslararası girişimciler, yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan temas kurma fırsatı yakaladı.

Katılımcıların edindikleri uluslararası tecrübe ve bağlantıları Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine aktarmaları hedefleniyor. Medeniyet Teknopark, bu ziyaret ile sadece yerel değil, küresel ölçekte de etkili bir aktör olma yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.