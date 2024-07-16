Medyada 15 Temmuz Paneli: 15 Temmuz'un unutturulmaması gerekiyor

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15 Temmuz Derneği ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde "Medyada 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğini belirterek, o geceki ani refleksi, 1960'dan bu yana önlenemeyen darbelere karşı milli ve milletin hafızasında biriken öfkenin bir patlaması olarak gördüğünü söyledi.

15 Temmuz ve medya değerlendirmesi yapan Albayrak, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı o kalkışma noktasına gelinceye kadarki sürecine baktığımız zaman medyadan çok ciddi anlamda istifade ettiğini görüyoruz. Hem kendi medyasını oluşturması noktasında hem de aslında uzunca bir süre diğer medya kurumlarından da farklı yöntemlerle istifade etmeyi başarmıştır. Zaman gazetesi 1986'da kuruldu, kısa süre sonra da zaten FETÖ'nün kontrolüne geçti. 90'lı yıllarda artık Türkiye'nin genelinde bürolar oluşturmuş ve genel dağıtıma başlamış bir gazete konumundaydı."

Albayrak, 15 Temmuz gecesinde medyanın birlik beraberlik sergilediğinin görüldüğünü vurguladı. O gece yaşananların ardından ertesi gün bambaşka bir gazete hazırladıklarını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"O gün ve sonrasında meydanlarda, mitinglerde biz medyada o güne kadar görmediğimiz birlik ve beraberliğin sergilendiğini görüyoruz. Sonra maalesef siyasette olduğu gibi medyada da doğrudan doğruya 15 Temmuz üzerinden yapamasalar da FETÖ üzerinden gene bir siyasi malzeme olarak kullanma görüyoruz. 15 Temmuz'a çok net bir tavır koyup, FETÖ'ye aynı tavrı koyamayan bir medya kurumu, bir kişi, benim için çok makbul değildir. Onun 15 Temmuz'la ilgili tavrı çok da samimi değildir. Siyasette gördüğümüz '15 Temmuz darbedir, değildir, tiyatrodur.' saptırmasının yansımasını medyada da daha sonra gördük ve hala görüyoruz."

"O gece Türk medyasının verdiği sınav 100 üzerinden 200'dür"

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de Şehitler Makamı'nın yanında ve direnişin merkezinde olduklarını söyledi.

Gazeteciler olarak o geceye şahitlik ettiklerini vurgulayan Çelik, "FETÖ'cülerin sabah psikolojik olarak çöktüğü ve teslim alındığı nokta burası. Sabah 06.15'ti sanırım, gece boyunca buradaki üniformalı teröristlerin teslim alındığı sahne hafızamdan silinmedi. Ömür boyunca da silinmeyecek, belki de ben o fotoğrafı geleceğe taşıyacağım." diye konuştu.

Çelik, geçmişte yaşanılan darbelere işaret ederek, bir darbenin ülkede nasıl travmalara sebep olduğunu ve memleketin geleceğini, nesilleri nasıl yok ettiğini bilmek gerektiğini kaydetti.

Ersin Çelik, "15 Temmuz, tarihin akışını değiştiren bir çentiktir. O gece bu halk farklı bir irade koydu ve bir şeyleri değiştirdi. Bu değişiklik Venezuela'ya sirayet etti, darbeyi durdurdular." dedi.

Medyanın milletten, milletin de medyadan beslendiğini ifade eden Çelik, "Yani halk neyse biraz medya odur gibi bir denklem çıkıyor. Tabii bu siyasi iradenin gücüyle de alakalı. Ama neticede darbeyi FETÖ'cülerin yaptığının ortaya çıkmasının bir algı ve anlayış değişikliğine neden olduğunu da söylemek gerekiyor. Bunu belki bir eleştiri olarak da sunmak gerekiyor. Neticede o gece Türk medyasının verdiği sınav 100 üzerinden 200'dür." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni medya küratörü İsmail Halis ise o gecenin ilk saatlerinde özel bir televizyon kanalında bir haber müdürünün olayın sıcaklığıyla "Halk korku içinde bekliyor." diye bir cümle kurduğunu, hemen oradakilerden birinin "Halkın korkusu yok." diye cevap verdiğini aktardı.

Halis, "O geceyi onlarca, yüzlerce, binlerce yılın seferberliğe durduğu, tüm zamanların seferberlik ilan edilip 10-11 saate sıkıştırıldığı bir zaman akışı olarak görüyorum." dedi.

Gazze'de yaşananlara işaret eden Halis, "Yanımda ceketimi de getirdim. Cekette bir tarafta Srebrenitsa 11 Temmuz hafıza çiçeği, diğer tarafta Filistin Gazze var. İnsanlığın iki yakası var. ve bakınız insanlığın iki yakası şu anda bu kubbede, bu hafızada, bu Hafıza Müzesi'nde." diye konuştu.