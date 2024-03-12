Mehmet Akif Ersoy, Kosova'da Anıldı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy, Kosova'da Anıldı

Mehmet Akif Ersoy, Kosova\'da Anıldı

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen programda, Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşuldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Program, sinevizyon gösterisi ve panel ile devam etti.

12.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, baba ocağı Kosova'nın batısındaki İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle yad edildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından İpek Haxhi Zeka Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonunda düzenlenen " Mehmet Akif Ersoy'u Anlama ve Anma" programına, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Haxhi Zeka Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alma Shehu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un babası Tahir Efendi'nin doğduğu şehirde bu etkinliği düzenlemenin, son derece anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu olarak okunulabilecek İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ata yurdunun Kosova olmasının tesadüf olmadığını belirten Angılı, "Tesadüf değil çünkü Kosova ve Türkiye veya daha genişletirseniz Anadolu ve Balkanlar, birbirine yüzyıllar boyunca sıkı sıkıya bağlı etle tırnak olmuş, adeta tek bir kültür ağacının farklı dalları gibi birbirinden beslenen iki coğrafya olmuştur." diye konuştu.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben de Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasında köprü olan önemli şahsiyetlerin bulunduğuna işaret ederek "Edebiyat alanında özellikle şiirleriyle birlikte bu dostluğu daha da kuvvetli hale getiren Yahya Kemal, Mehmet Akif gibi Balkan kökenli olan ya da Balkanlar'a yolu düşmüş olan 1894 edebiyatçımızı, şairimizi de aynı şekilde rahmetle anıyorum." dedi.

Haxhi Zeka Üniversitesi Rektör Yardımcısı Shehu da Mehmet Akif Ersoy'un sadece Türkiye'nin değil, Kosova'nın tarihinin de en ilham verici ve en parlak isimlerinden biri olduğunu vurguladı.

TMV Kosova Temsilcisi Aslan ise kaosu, savaşı, istikrarsızlığı ve adaletsizliği savunanların yok etmek istediği bir milletin kahramanlık destanını yazan büyük bir şahsiyeti anlamak ve anmak için söz konusu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili sinevizyon gösterisi ile Kosovalı Türk şairler Zeynel Beksaç, İskender Muzbeg ve Yunus Şimşek'in Ersoy'un şiirlerini okumasıyla devam etti.

Program Prof. Dr. Cihan Özdemir, Prof. Dr. İbrahim Gültekin ve Shasivar Kabashi'nin konuşmacı olarak yer aldığı panelin düzenlenmesiyle son buldu.

Diğer yandan, konuklar programın tamamlanmasının ardından Ersoy'un baba ocağı, İstog Belediyesine bağlı Suşitsa (Susica) köyünü de ziyaret etti.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın Suşitsa köyünden İstanbul'a göç etmiş bir ailenin oğlu olarak, 20 Aralık 1873'te Fatih'te dünyaya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy, Kosova'da Anıldı - Son Dakika

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