Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Mehmet Ali Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesine ulaşıldı.

ÜNLÜ SUNUCU YASA DIŞI BAHİSÇİLERLE NASIL TANIŞTI?

Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını anlattı. Şüphelilerden Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu açılış sırasında otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün de bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne süren Erbil, bu duruma karşı çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. O sitede yayınlarda da 'Kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım.' şeklinde ifadelerim vardır. Bu yayın yarım saat kadar sürdü sonrasında durumu anlayarak avukatlar aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs sonrasında beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir programda var diyerek tekrar yayın davetinde bulundu, ancak ben durumu anlayarak kabul etmedim."

"3 AYDIR BİRLİKTE YAYIN TEKLİFİNDE BULUNDU, 20-25 BİN AVRO TEKLİF ETTİ"

Bu kişinin 3 aydır kendisine birlikte yayın yapma teklifinde bulunduğunu, bunun içinde 20-25 bin avro teklif ettiğini ileri süren Erbil, bu kişiyle önceye dayalı tanışıklıkları olmadığını, tanışmalarına vesile olan ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini, videolarda yer alması karşılığında maddi gelir elde etmediğini savundu.

Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını öne süren Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

"HİÇBİR MADDİ, MANEVİ ÇIKARIMIZ YOKTUR"

Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise kendisini bilmediği bir olayın içinde bulduğunu ifade ederek, "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım." dedi.

Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sulh ceza hakimliği kararında, yaşı ve sağlık sorunlarının bulunması, mevcut delillerin kaybolma ve karartılma şüphesinin olmaması gerekçeleriyle, Erbil'in tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Hakimlik, Erbil hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.