Mehmet Harmancı'dan Demokrasi ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Mehmet Harmancı'dan Demokrasi ve Dayanışma Vurgusu

24.05.2025 18:28  Güncelleme: 18:30
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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Türkiye'deki demokrasi açıklarına dikkat çekti. Gazze'deki duruma da değinen Harmancı, uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

(İSTANBUL) - Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, "Bizler de Kıbrıs'ın kuzeyinde, Türkiye'deki demokratik yansımaları, misliyle yaşıyoruz. Kendi fikrini ifade ettiği için, demokratik yollarla bazı eleştirilerde bulunduğu için, insanlar Türkiye'ye yasaklı ilan edilip giremiyor. Bu ciddi bir demokrasi açığını teşkil ediyor. Mafya ve türevleriyle olan ilişkiler, gazetecilerin bunları yayınlaması, ciddi tehditler almalarına sebebiyet veriyor. Böylesi bir dönemde uluslararası dayanışmaya inanılmaz ihtiyacımız vardı. Adalet, hukuk ve insanların hür iradesi zemin bulur" dedi.

Sosyalist Enternasyonal'in rutin gündemli düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor. Toplantıya katılan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, bugünkü toplantıda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne yönelik önemli mesajların verildiğini kaydetti.

Harmancı, "Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün her geçen gün tartışmalı hale geldiği bir noktada ve 16 milyon İstanbullunun oyuyla, üç kez seçilen bir belediye başkanının, henüz daha gerekçelendirilemeyen bazı sebeplerle tutsak halde tutulması ve böylesi bir dönemde Sosyalist Enternasyonel'in CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplanıyor olması güçlü bir mesaj taşıyor" dedi.

Gazze ve Filistin'de 50 bine yakın insan öldüğünü belirten Harmancı, İsrail'in bu süreçte insani yardımları bloke ettiğini ifade etti. Dayanışma mesajlarının bir arada verilmesinin önemine değinen Harmancı, "Dünyada artık popülist politikacılar, otokrat kişiler, gittikçe yükselen bir tonda, iktidarı ele geçirmeye başladı. Buna karşı olarak da bir blok olarak hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Harmancı, şöyle konuştu:

"Bizler de Kıbrıs'ın kuzeyinde, Türkiye'deki demokratik yansımaları, misliyle yaşayan bireyleriz. Kendi fikrini ifade ettiği için, demokratik yollarla bazı eleştirilerde bulunduğu için, insanlar Türkiye'ye yasaklı ilan edilip giremiyor. Bu ciddi bir demokrasi açığını teşkil ediyor. Mafya ve türevleriyle olan ilişkiler, gazetecilerin bunları yayınlaması, ciddi tehditler almalarına sebebiyet veriyor. Güvenlik açıklarını ortaya çıkarıyor. Böylesi bir dönemde uluslararası dayanışmaya inanılmaz ihtiyacımız vardı. Umarım bu dayanışma sonuç verir. Adalet, hukuk ve insanların hür iradesi zemin bulur."

"Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı'nı oluşturduk"

Sosyalist Enternasyonal içerisinde yerel yönetimlere ilişkin bir konseyin oluşturulmasını 'eksik ayaklardan bir tanesiydi' diyerek değerlendiren Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimler insana doğumundan ölümüne kadar, nüfuz eden ve insanlarla birebir ilişkilerde birçok şeyi geliştirmeyi başarabilen kurumlardı. Bugün öğlen bir çalışma yemeğiyle birlikte Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı'nı oluşturduk. Bu bağlamda da artık yerel yönetimler arasında bir bağ, dayanışma mesajları, şehirler arası diplomasi ağı da gerçekleşecek. Biz de bu vesileyi fırsat bilerek, Atina, İstanbul ve Lefkoşa'nın, iki belediye başkanın bir araya geleceği, dostluk, barış ve kardeşlik mesajları vereceği bir forum oluşturması önerisini yaptık. Umarım bu da hayat bulur ve buradan güçlü bir barış mesajını dünyaya iletebiliriz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Harmancı, İnsan Hakları, Demokrasi, Politika, İstanbul, Türkiye, Güncel, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Harmancı'dan Demokrasi ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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