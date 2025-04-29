Mehmet Şimşek: Gümrük Birliği'nin Modernizasyonu Kazan-Kazan İlişkisi Olacaktır

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda Hollanda'nın milli günü olan "Kral Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin güçlendirilmesine değinerek, " Gümrük Birliği'nin modernizasyonu bir kazan-kazan ilişkisi olacaktır ve siyaset tarafından engellenmesine izin verilmemelidir. Ne yazık ki engel olundu ancak Hollandalı dostlarımızın statükoyu değiştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'nin Avrupa güvenliğini güçlendirmede güçlü bir ortak olduğunu belirterek, "Ülkem, birbirimize gereksinmemiz olduğunu her zamankinden daha fazla hissediyor. Ayrıca, iş birliğimizi daha da güçlendirmek için temel haklara ve hukukun üstünlüğüne saygının önemine inanıyoruz" diye konuştu.

Hollanda'nın milli günü olan "Kral Günü" dolayısıyla Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Rezidansı'nda resepsiyon verildi. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da resepsiyona katıldı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, konukları kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından açılış konuşmalarına geçildi.

"Hollanda ve Türkiye güçlü ortaklar"

Wijnands, konuşmasının başında özel bir sürpriz paylaşmak istediğini belirterek bu yılın Amsterdam'ın kuruluşunun 750'inci yıl dönümü olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkürlerini ileten Büyükelçi Wijnands, şöyle konuştu:

"Hollanda ve Türkiye güçlü ortaklardır ve aramızda uzun bir geçmiş vardır. Diplomatik bağlarımızı ve ticari ilişkimizi 400 yıldan fazla bir süre önce kurduk. İki ulusun da genlerinde ticaret var. Türkiye Yatırım Ofisi'ne göre Hollanda, Türkiye'deki tüm yabancı yatırımların yüzde 23'ü ile buradaki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı. Buna mukabil, tüm Türk yabancı yatırımlarının yüzde 25'i Hollanda'ya gidiyor. Bu da ülkemizi Türk işletmeleri için bir numaralı yatırım destinasyonu yapıyor.

"Türkiye Avrupa güvenliğini güçlendirmede kilit bir ortak"

Elbette, iş ortaklarından daha fazlasıyız. Aynı zamanda, birçok eski ve yeni jeopolitik zorlukla karşı karşıya olan bir dünyada NATO müttefikiyiz. Ülkem, NATO'nun temel görevlerin yerine getirilmesinde Türkiye'nin önemli katkılarına değer veriyor. Bu yılki NATO Zirvesi Haziran ayında Lahey'de düzenlenecek. Gelecek yılki Zirve ise Türkiye'de yapılacak.

Hollanda ayrıca Avrupa iş birliği çerçevesinde Türkiye'ye kıymet veriyor. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Birliği üyeliği adayı ve Avrupa güvenliğini güçlendirmede kilit bir ortak. Ülkem, birbirimize gereksinmemiz olduğunu her zamankinden daha fazla hissediyor. Ayrıca, iş birliğimizi daha da güçlendirmek için temel haklara ve hukukun üstünlüğüne saygının önemine inanıyoruz.

"Takımım Ankaragücü"

Türkiye'de iki buçuk yıldır yaşıyorum ve işin doğrusu, bu süreçte ben de biraz değiştim. Artık çaysız yapamıyorum. Buradaki takımım, Ankaragücü. Türk misafirperverliğinden çok şey öğrendim. Eşim Carmen benden alışveriş yapmamı istediğinde içimden ilk geçen yanıt, 'Bakarız' oluyor. Gerçek şu ki, Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var ve bu güzel ülkede Hollanda'yı temsil etmekten onur duyuyorum."

Şimşek: Hollanda en büyük yatırımcılarımızdan

Hollanda'nın milli günü olan Kral Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Sayın Büyükelçinin de vurguladığı üzere Hollanda ile dostluğumuz yaklaşık beş asır öncesine dayanıyor. Geçtiğimiz sene, bu uzun ortaklık ilişkisinde iki dönüm noktasını gururla kutladık. Geçen yıl Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünü kutladık. Ayrıca bugünkü dinamik Hollanda-Türk toplumunu şekillendiren iş gücü anlaşmasının da 60'ıncı yılını kutladık.

Hollanda, Türkiye'nin en önemli ortaklarından, ekonomik ortaklarından biridir. Geçen yılki ticaret hacmimiz 13 milyar ABD dolarını aştı. Sayın Büyükelçinin de ifade ettiği üzere Hollanda en büyük yabancı yatırımcılarımızdan.. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Geçen yıl 1,3 milyon Hollandalı ziyaretçiyi ağırladık.

Türkiye son derece çeşitlendirilmiş bir ekonomiye, güçlü bir altyapıya ve beşeri sermayeye sahip. Bundan dolayı Hollandalı yatırımcıları bu büyük ve dinamik pazardan faydalanmaya davet ediyoruz. Daha fazla Hollandalı işletmenin Türkiye'de bulunma fırsatını değerlendireceğini umuyoruz. Birçok Türk girişimci, Hollanda'da yerleşik olmayı tercih etmekte.

"Küresel finansal krizden bu yana korumacılık 11 kat arttı"

Son derece belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Korumacılık yeni normal gibi görünüyor. Küresel finansal krizden bu yana korumacılık 11 kat arttı. Çok daha fazla belirsizlik var. Korumacılığa karşı en iyi çözüm bölgesel entegrasyondur ve bu nedenle Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında daha güçlü bir ekonomik entegrasyon için ikna edici bir gerekçe olduğunu düşünüyorum.

AB'nin, beşinci büyük ticaret ortağı olarak Türkiye'nin de dahil olduğu yakın komşularına daha güçlü bir ekonomik entegrasyon için el uzatmasının da mantıklı olacağını düşünüyorum. Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi oldukça mantıklı bir adım. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu bir kazan-kazan ilişkisi olacaktır ve siyaset tarafından engellenmesine izin verilmemelidir. Ne yazık ki engel olundu ancak Hollandalı dostlarımızın statükoyu değiştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz.

Büyükelçi'nin de vurguladığı üzere savunma, enerji ve diğer pek çok alanda da güçlü ve daha derin bir iş birliği olduğunu düşünüyorum."