Mehmet Tüm: CHP Vakit Kaybetmeden Kurultay Yapmalı

31.05.2026 10:01
Eski CHP Milletvekili Tüm, kurultay sürecini başlatmaları gerektiğini vurguladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilmesi ve 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve dönecek Parti Meclisi (PM) üyelerinden biri olan Mehmet Tüm'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR GÖREVLENDİRMEDE YER ALMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Partide yaşanan iç tartışmaların ciddi bir ayrışmaya yol açtığını belirterek, herhangi bir görevi kabul etmeyeceğini açıklayan Tüm, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 35 yıl  sosyal demokrasinin, örgütlü mücadelenin ve parti içi demokrasinin savunucusu oldum. Siyasi yaşamım boyunca hiçbir zaman herhangi bir grubun, hizbin ya da kişinin siyasetçisi olmadım. Her zaman örgütün iradesini, ön seçimi ve üyelerin söz hakkını savundum.

Cumhuriyet Halk Partisi bana siyasal yaşamımın en büyük onurlarını yaşattı. Ön seçimden çıkarak milletvekili oldum, dört ayrı kurultayda hiçbir listenin parçası olmadan delegelerimizin özgür iradesiyle Parti Meclisi'ne seçildim. Bunu her zaman partimizin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüm.

"CHP, İÇ TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE CİDDİ BİR AYRIŞMA YAŞAMAKTADIR"

Partimizin en zor dönemlerinde dahi tek kaygımız CHP'nin kurumsal kimliğini ve toplumsal muhalefetin umudunu korumak olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır. Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir.

Bu koşullar altında, partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK'da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir.

"CHP'NİN GERÇEK SAHİBİ ÖRGÜTÜDÜR, ÜYELERİDİR VE ONA GÖNÜL VEREN MİLYONLARDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bileşenleri ortak mücadele zemininde buluşmalı, kutuplaşmayı değil birliği büyütmelidir. Halkımızın beklentisi; kendi sorunlarına çözüm üretecek, güven veren ve iktidar hedefini büyüten güçlü bir CHP'dir. Bu nedenle partimiz vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmeli, örgütün iradesine başvurmalı ve tüm tartışmaları demokratik zeminde sonuçlandırmalıdır. Çünkü CHP'nin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir ve ona gönül veren milyonlardır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Yerel Yönetim, Milletvekili, Mehmet Tüm, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

